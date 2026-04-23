"Pembecik Peri" geri döndü

Arjantin'in Mendoza eyaletindeki Ñacuñán Biyosfer Rezervi'nde, dünyanın en küçük zırhlı hayvanı olan ve halk arasında "Pembe Peri Armadillosu" olarak bilinen Chlamyphorus truncatus yeniden gözlemlendi. Orman korucuları ve yerel halk, hayvanın varlığını teyit etti.

Mendoza Biyoçeşitlilik Direktörü Ignacio Haudet, her yeni kaydın "ekosistemin işlediğinin somut kanıtı" olduğunu vurgulayarak türün ancak belirli koşulların bir arada sağlandığı habitatlarda yaşayabildiğini belirtti.

Koruma Alanları Direktörü Iván Funes Pinter da Ñacuñán'ın yalnızca manzarayı değil, nadir türlerin hayatta kalmasını mümkün kılan "tam ekolojik dinamikleri" koruduğunu ifade etti.

BOYU KAĞIT PARA KADAR

Pembecik Peri, yetişkin bireylerinin boyu 7-10 santimetreye ulaşabilen, yalnızca Arjantin'in kurak iç kesimlerinde yaşayan ve zamanının büyük bölümünü toprak altında geçiren bir tür.

IUCN Kırmızı Listesi'nde "Veri Yetersiz" kategorisinde yer alıyor; bu, uzmanların nesli tükenme riskini güvenilir biçimde değerlendirecek yeterli veriye henüz sahip olmadığı anlamına geliyor. Hayvancılık ve tarımın habitatı parçalamasına ve evcil köpek ile kedilerin yarattığı tehdide karşı son derece kırılgan olduğu belirtiliyor.

Fauna Departmanı Başkanı Adrián Gorrindo, türün yoğun zemin tahribatı ve kirliliğin olmadığı, sağlam toprak yapısına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Bu nedenle her yeni gözlemin yüksek bilimsel değer taşıdığının altını çizdi. Yetkililer hayvanla karşılaşanların mesafe korumasını, dokunmamasını ve Mendoza'da 911'i arayarak yetkilileri bilgilendirmesini istedi.

1961'DEN BU YANA KORUMA ALTINDA

Ñacuñán, 1961'de Mendoza'nın ilk koruma alanı olarak kuruldu; 1986'da UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer programına katıldı. Yaklaşık 12 bin 500 hektarlık alan, Mendoza şehri merkezinin yaklaşık 180 kilometre güneydoğusunda yer alıyor ve kuraklığa dayanıklı algarrobo ormanlarıyla kaplı.

Pembecik Peri, toprağı kazarak havalandırıyor ve besin döngüsüne katkıda bulunuyor; böcek yiyerek zararlı popülasyonlarının kontrolüne de yardımcı oluyor. Mendoza'da 1998 tarihli bir il yasasıyla Doğal Anıt ilan edilen tür, avlanmaya karşı kalıcı güvence altında.

Pembecik Peri Armadillolarının popülasyon büyüklüğü ve bireysel hareket mesafesi gibi temel veriler hala eksik. 2015'te Mammalian Biology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kurak bölgelerdeki iklim dalgalanmalarının türün neden bu denli seyrek gözlemlendiğini açıklayabileceğine dikkat çekti.