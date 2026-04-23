Havalimanları dolup taşacak: Kapıdaki krizi ABD'li bakan açıkladı

Yayınlanma:
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Kongre’nin federal bütçeyi onaylamaması durumunda, gelecek ay havaalanlarında çalışan güvenlik görevlilerinin maaşlarını ödeyecek paranın tükeneceği uyarısında bulundu. Mullin, mayıs ayında havaalanlarında “uzun güvenlik kuyruklarının” yeniden oluşabileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Fox News’e verdiği röportajda, bakanlığa bağlı Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nin (TSA) bu aydan sonra personel maaşlarını ödeyecek fonunun kalmadığını belirtti.

MAYIS AYINDA HAVAALANLARINDA KRİZ BEKLENİYOR

Bakan Mullin, mayıs ayında ABD’deki havaalanlarında “uzun güvenlik kuyruklarının” yeniden oluşabileceği uyarısında bulundu. Mullin, İç Güvenlik Bakanlığı’ndaki maaş ödemelerinin iki haftada bir 1,6 milyar dolardan biraz fazla olduğunu, mayıs ayının ilk haftasında paranın tükeneceğini belirtti.

Bu haftanın sonunda yapılması planlanan maaş ödemelerinden sonra, kısmi kapanma dönemi için ayrılan “acil durum fonunun tükeneceğini” söyleyen Mullin, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sorunu çözmek için yeni bir başkanlık emri çıkaramayacağını da ifade etti.

TSA’DA İSTİFALAR VE GEÇMİŞ SORUNLAR

Şubat ayı ortasından bu yana normal bütçesi ödenemeyen TSA’da maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntı, birçok kurum çalışanının işe gelememesine ve havaalanlarında büyük aksaklıklara neden olmuştu. Trump, mart ayının sonunda, TSA görevlilerine ve diğer kurum çalışanlarına maaş ödenmesi için Temmuz 2025’te yasalaşan “Bir Büyük Güzel Yasa” fonlarının kullanılması talimatını vermişti.

Geçen yılki hükümet kapanması sırasında da TSA çalışanları altı hafta boyunca maaş alamamış, şubat ortasından bu yana ise 838’den fazla TSA görevlisi aynı sorun nedeniyle istifa etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

