Ortadoğu’da savaş sürerken NATO’dan nükleer açıklaması

Ortadoğu’da savaş sürerken NATO’dan nükleer açıklaması
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul’da düzenlenen Nükleer Politika Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, “Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız” dedi.

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre, ittifakın her yıl düzenlediği Nükleer Politika Sempozyumu bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma NATO genelinde 150’den fazla uzman katıldı.

Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldiErdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

RUTTE’DEN NÜKLEER CAYDIRICILIK VURGUSU

Rutte, Ankara’da 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne yaklaşılırken ittifakın nükleer duruşunun kötüleşen güvenlik ortamına nasıl daha fazla uyum sağlaması gerektiği de dahil olmak üzere “kritik” kararların alınması gerekeceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız.”

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya karşı küresel işbirliğini güçlendirme çağrısıNATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya karşı küresel işbirliğini güçlendirme çağrısı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Sempozyuma çevrim içi olarak katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ev sahipliği için Türkiye’ye teşekkür etti. Rutte, Türkiye’nin tüm alanlardaki savunma yatırımları da dahil olmak üzere güvenlik alanına yaptığı önemli katkılara değindi. Ayrıca Türkiye’nin savunma endüstrisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Son Dakika | ABD donanmasının en yetkili ismi görevinden ayrıldı
Son Dakika | ABD donanmasının en yetkili ismi görevinden ayrıldı
ABD’den Lübnan uyarısı: İmkânınınız varken terk edin
ABD’den Lübnan uyarısı: İmkânınınız varken terk edin