Ortadoğu’da savaş sürerken NATO’dan nükleer açıklaması

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre, ittifakın her yıl düzenlediği Nükleer Politika Sempozyumu bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma NATO genelinde 150’den fazla uzman katıldı.

Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

RUTTE’DEN NÜKLEER CAYDIRICILIK VURGUSU

Rutte, Ankara’da 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne yaklaşılırken ittifakın nükleer duruşunun kötüleşen güvenlik ortamına nasıl daha fazla uyum sağlaması gerektiği de dahil olmak üzere “kritik” kararların alınması gerekeceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız.”

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya karşı küresel işbirliğini güçlendirme çağrısı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Sempozyuma çevrim içi olarak katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ev sahipliği için Türkiye’ye teşekkür etti. Rutte, Türkiye’nin tüm alanlardaki savunma yatırımları da dahil olmak üzere güvenlik alanına yaptığı önemli katkılara değindi. Ayrıca Türkiye’nin savunma endüstrisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

