ABD’den Lübnan uyarısı: İmkânınınız varken terk edin

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Lübnan'daki güvenlik durumunun karmaşık olduğu ve aniden değişebileceği vurgulandı.

TAHLİYE TAVSİYESİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lübnan'daki güvenlik durumu yakından takip edilmektedir. Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Ticari uçuş seçenekleri mevcutken ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmalarını önemle tavsiye ediyoruz”

Büyükelçilik, ülkede kalmayı tercih eden ABD vatandaşlarından acil durum planları hazırlamalarını ve gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde birçok bölgeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul ettiklerini ancak işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti. Ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ederken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.