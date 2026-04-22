Tom Barrack'tan S-400 ve F-35 açıklaması: Erdoğan - Trump 'dostluğu'na işaret etti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 ve S-400 krizine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barrack, yıllardır süren bu tıkanıklığı "çılgınlık" olarak nitelendirerek, çözümün yakın olduğunu işaret etti.

"S-400 KRİZİ ERDOĞAN - TRUMP İLİŞKİSİYLE ÇÖZÜLEBİLİR"

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının müttefiklik ilişkilerine zarar verdiğini belirten Barrack, krizin aşılması için "liderler diplomasisi"ne vurgu yaptı.

Fox News Digital'e konuşan Barrack, "Bu mesele, Dışişleri Bakanı Rubio’nun Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü kişisel ilişkiye dayanan diplomasisiyle birkaç ay içinde çözülebilir." dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump

Çözümün anahtarı olarak ise S-400 sistemlerinin kullanımının tamamen sona erdirilmesi ve bunun denetlenmesi gösteren Barrack, "Herhangi bir çözüm, Rus S-400 sisteminin zilyetliğinin ve işletilebilirliğinin doğrulanabilir şekilde sona ermesini içeren NDAA'nın 1245. Maddesi'ni tam olarak karşılayacaktır." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİK TARZI ORTADOĞU İÇİN EN İYİ MODEL"

Antalya'da kullandığı ve tepkilere yol açan "Ortadoğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti krallıklar" ifadelerine ilişkin de konuşan Barrack, bölgede Batı tarzı demokrasilerin çoğunlukla kaosa yol açtığını öne sürdü:

"Arap Baharı'ndan sonra Batı tarzı demokrasiyi hızla benimsemeye çalışan ülkeler büyük ölçüde başarısız oldu; genellikle kaos, iç savaş veya yeni otoriterlik biçimlerine sürüklendiler. Öte yandan, Körfez monarşileri gibi yerlerdeki istikrarlı ve sonuç odaklı liderlikler güvenlik, ekonomik büyüme, modernleşme ve insanların yaşamlarında gerçek iyileşmeler sağladı."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack

İsrail ve Türkiye üzerinden örnekler veren ABD'li Barrack, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik tarzının bölge için en iyi model olduğunu ifade etti.

Barrack şu sözleri sarf etti: