Özgür Özel'den Tom Barrack'ın "monarşi" sözlerine tepki: Bu vakitten sonra istenmeyen adamdır

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölge için monarşi modelinde ısrarcı olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a tepki gösterdi. Barrack'ın sözlerini hadsizlik olarak değerlendiren Özel, "Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Antalya'da yaptığı konuşmada, "Bu bölgede monarşi işe yarıyor" ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi.

Tom Barrack'ın Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Özel; aksi takdirde ABD'li büyükelçinin bir daha Türkiye'de görev yapmaması gerektiğini ifade etti.

"TOM BARRACK ARTIK İSTENMEYEN İNSANDIR"

İlerici Küresel Seferberlik toplantısı için İspanya'da bulunan CHP Lideri Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li Barrack'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokraside monarşiyi övmesinin hadsizlik olduğunu vurgulayan Özel, konuya ilişkin soruya şu yanıt verdi:

"Atatürk'ün dünyanın en güzel şehri dediği Antalya'da, bir monarşiden sonra Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra monarşiyi reddedip demokrasiyi getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede gelip de bu demokraside demokrasiyi eleştirip monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir.

Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır, persona non grata'dır. Ve bu vakitten sonra biz Tom Barrack'ı Türkiye Cumhuriyeti'nde istenmeyen insan ilan ediyoruz.

Bir dakika daha burada ne Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil edebilir, ne de Antalya'da gelip bu topraklarda "Demokrasi çok, bu bölgede monarşi işliyor, güçlü liderlik lazım, insan hakları falan deyip de monarşileri eleştirmemeliyiz, hatta güçlü liderlik için demokrasiden fedakârlık etmeliyiz" sözlerini tam bir hadsizlik olarak görüyorum.

Ve bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barrack'ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir."

ABD'Lİ BARRACK'IN MONARŞİ SÖZLERİ

Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda söz alan ABD'li Barrack, "Orta Doğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar" diyerek "Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yusuf Tekin: Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük tavize izin vermeyeceğiz
Yusuf Tekin: Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük tavize izin vermeyeceğiz
