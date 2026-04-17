Özgür Özel'den Tom Barrack'ın "monarşi" sözlerine tepki: Bu vakitten sonra istenmeyen adamdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Antalya'da yaptığı konuşmada, "Bu bölgede monarşi işe yarıyor" ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi.

Tom Barrack'ın Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Özel; aksi takdirde ABD'li büyükelçinin bir daha Türkiye'de görev yapmaması gerektiğini ifade etti.

İlerici Küresel Seferberlik toplantısı için İspanya'da bulunan CHP Lideri Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li Barrack'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokraside monarşiyi övmesinin hadsizlik olduğunu vurgulayan Özel, konuya ilişkin soruya şu yanıt verdi:

"Atatürk'ün dünyanın en güzel şehri dediği Antalya'da, bir monarşiden sonra Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra monarşiyi reddedip demokrasiyi getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede gelip de bu demokraside demokrasiyi eleştirip monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir.

Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır, persona non grata'dır. Ve bu vakitten sonra biz Tom Barrack'ı Türkiye Cumhuriyeti'nde istenmeyen insan ilan ediyoruz.

Bir dakika daha burada ne Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil edebilir, ne de Antalya'da gelip bu topraklarda "Demokrasi çok, bu bölgede monarşi işliyor, güçlü liderlik lazım, insan hakları falan deyip de monarşileri eleştirmemeliyiz, hatta güçlü liderlik için demokrasiden fedakârlık etmeliyiz" sözlerini tam bir hadsizlik olarak görüyorum.

Ve bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barrack'ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir."