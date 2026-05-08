Son dakika |Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye katılacağı iddiası siyaset gündeminde tartışma yarattı. Köksal’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğü ve ardından AKP’ye katılma kararı aldığı öne sürüldü. Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonucunda CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevden alındığı açıklandı. Albayrak’ın, Burcu Köksal’a yakınlığıyla biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağına dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Dün akşam saatlerinde CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla tepkilerini dile getirmişti.

Parti yöneticileri Köksal’a ulaşamadıklarını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ise, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” açıklamasında bulunmuştu.