Son dakika |Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı

Son dakika |Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantının ardından, Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye katılacağı iddiası siyaset gündeminde tartışma yarattı. Köksal’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğü ve ardından AKP’ye katılma kararı aldığı öne sürüldü. Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı acil bir toplantı gerçekleştirdi.

AKP'li Mücahit Birinci'den partisine 'Burcu Köksal' tepkisi: Transfer olan arkadaşların hiçbiri...AKP'li Mücahit Birinci'den partisine 'Burcu Köksal' tepkisi: Transfer olan arkadaşların hiçbiri...

Toplantı sonucunda CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevden alındığı açıklandı. Albayrak’ın, Burcu Köksal’a yakınlığıyla biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağına dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Dün akşam saatlerinde CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla tepkilerini dile getirmişti.

Parti yöneticileri Köksal’a ulaşamadıklarını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ise, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
Fatih Erbakan adaylık kararını duyurdu: İkinci turda destekleyebileceği ismi açıkladı!
Fatih Erbakan adaylık kararını duyurdu: İkinci turda destekleyebileceği ismi açıkladı!
Erdoğan 'Irkçı' dediği Burcu Köksal'a AKP rozetini bizzat takacak mı? Neler demiş neler
Erdoğan 'Irkçı' dediği Burcu Köksal'a AKP rozetini bizzat takacak mı? Neler demiş neler