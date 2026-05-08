İBB tutuklusu İpek Elif Atayman hücresini resmetti: "Adalet elbet tecelli eder"

İBB tutuklusu İpek Elif Atayman hücresini resmetti: "Adalet elbet tecelli eder"
Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, yaklaşık 9 haftadır savunma sırasını beklediği hücresini kara kalemle çizdi. Çizim, kardeşi Barış Atayman tarafından sosyal medyada “Adalet elbet tecelli eder bir gün” notuyla paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, bulunduğu hücreyi resmetti.

Marmara Kadın Kapalı Cezaevi’nde B12 koğuşunda kalan Atayman’ın, savunma yapacağı günü beklerken yaptığı bu çizim dikkat çekti.

“HÜCREM” NOTUYLA PAYLAŞILDI

Atayman’ın çizimi, kardeşi Barış Atayman tarafından sosyal medya platformu X hesabından yayımlandı. Paylaşımda, hem çizime hem de sürece dair ifadeler yer aldı.

ipek-atayman-jpg.png

Barış Atayman’ın aktardığı notta şu ifadeler öne çıktı:

"Hücrem. Marmara Kadın Kapalı B12. İBB tutuklusu ablam İpek Elif Atayman savunma yapacağı günü burada bekliyor. Kara kalem çalışmış. Adalet elbet tecelli eder bir gün. Burada olmasa, öbür dünyada. Biz hazırız, ya siz?"

İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…İpek Elif Atayman cezaevinden yazdı: Mevsimler geçti, güze döndük…

SEVK VE CEZAEVİ SÜRECİ

İpek Elif Atayman, İBB soruşturması kapsamında 19 Mart’tan bu yana tutuklu bulunuyor. Süreç boyunca önce Silivri Cezaevi’nde kalan Atayman’ın, 72 gün tek kişilik hücrede tutulduğu, ardından kısa süreli koğuş deneyimi yaşadığı belirtiliyor.

5 Haziran’da ise ailesi ve avukatlarına önceden bilgi verilmeden Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
Fatih Erbakan adaylık kararını duyurdu: İkinci turda destekleyebileceği ismi açıkladı!
Fatih Erbakan adaylık kararını duyurdu: İkinci turda destekleyebileceği ismi açıkladı!
Erdoğan 'Irkçı' dediği Burcu Köksal'a AKP rozetini bizzat takacak mı? Neler demiş neler
Erdoğan 'Irkçı' dediği Burcu Köksal'a AKP rozetini bizzat takacak mı? Neler demiş neler
Son dakika |Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı
Son dakika |Afyon'da Burcu Köksal depremi! Merkez İlçe başkanı görevden alındı