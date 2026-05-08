İBB tutuklusu İpek Elif Atayman hücresini resmetti: "Adalet elbet tecelli eder"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, bulunduğu hücreyi resmetti.

Marmara Kadın Kapalı Cezaevi’nde B12 koğuşunda kalan Atayman’ın, savunma yapacağı günü beklerken yaptığı bu çizim dikkat çekti.

“HÜCREM” NOTUYLA PAYLAŞILDI

Atayman’ın çizimi, kardeşi Barış Atayman tarafından sosyal medya platformu X hesabından yayımlandı. Paylaşımda, hem çizime hem de sürece dair ifadeler yer aldı.

Barış Atayman’ın aktardığı notta şu ifadeler öne çıktı:

"Hücrem. Marmara Kadın Kapalı B12. İBB tutuklusu ablam İpek Elif Atayman savunma yapacağı günü burada bekliyor. Kara kalem çalışmış. Adalet elbet tecelli eder bir gün. Burada olmasa, öbür dünyada. Biz hazırız, ya siz?"

SEVK VE CEZAEVİ SÜRECİ

İpek Elif Atayman, İBB soruşturması kapsamında 19 Mart’tan bu yana tutuklu bulunuyor. Süreç boyunca önce Silivri Cezaevi’nde kalan Atayman’ın, 72 gün tek kişilik hücrede tutulduğu, ardından kısa süreli koğuş deneyimi yaşadığı belirtiliyor.

5 Haziran’da ise ailesi ve avukatlarına önceden bilgi verilmeden Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ifade edildi.