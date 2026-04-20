İsrail–Lübnan hattında diplomasi trafiği devam ediyor: İkinci görüşme tarihi netleşti

İsrail ile Lübnan arasında uzun yıllar sonra başlatılan doğrudan temaslar devam ediyor. Geçen hafta gerçekleştirilen ilk turun ardından tarafların bu hafta Washington’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelere ABD’nin arabuluculuk ettiği ve sürecin bölgesel gerilimin gölgesinde ilerlediği belirtiliyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ile Lübnan arasında geçtiğimiz günlerde başlatılan doğrudan görüşmelerin ikinci turu Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İsrail durmak bilmiyor! İki Filistinli daha katledildiİsrail durmak bilmiyor! İki Filistinli daha katledildi

Times of Israel’e konuşan İsrailli bir yetkili, görüşmenin ABD’nin başkenti Washington’da Dışişleri Bakanlığı binasında yapılacağını aktardı. Aynı kaynak, toplantıya İsrail, Lübnan ve ABD’den üst düzey temsilcilerin katılacağını ifade etti.

İLK DOĞRUDAN TEMAS GEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞTİ

Taraflar arasındaki ilk temaslar geçtiğimiz hafta yine ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilmiş ve yaklaşık iki buçuk saat sürmüştü. Bu görüşmelerin, yıllar sonra iki ülke arasında yapılan ilk doğrudan diplomatik temaslar olduğu belirtilmişti.

Bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen diplomasi trafiği dikkat çekiyor. İsrail’in son dönemde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği bilinirken, taraflar arasında geçtiğimiz hafta 10 günlük geçici bir ateşkes üzerinde uzlaşı sağlandığı açıklanmıştı.

Washington’da yapılacak ikinci turun, ateşkes sürecinin geleceği ve olası kalıcı temaslar açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Dünya
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi hakkında 24 yıl hapis talebi
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi hakkında 24 yıl hapis talebi
İran'dan uçuşlar yeniden başlıyor! İlk sefer İstanbul'a
İran'dan uçuşlar yeniden başlıyor! İlk sefer İstanbul'a