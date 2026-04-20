İsrail–Lübnan hattında diplomasi trafiği devam ediyor: İkinci görüşme tarihi netleşti

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ile Lübnan arasında geçtiğimiz günlerde başlatılan doğrudan görüşmelerin ikinci turu Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Times of Israel’e konuşan İsrailli bir yetkili, görüşmenin ABD’nin başkenti Washington’da Dışişleri Bakanlığı binasında yapılacağını aktardı. Aynı kaynak, toplantıya İsrail, Lübnan ve ABD’den üst düzey temsilcilerin katılacağını ifade etti.

İLK DOĞRUDAN TEMAS GEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞTİ

Taraflar arasındaki ilk temaslar geçtiğimiz hafta yine ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilmiş ve yaklaşık iki buçuk saat sürmüştü. Bu görüşmelerin, yıllar sonra iki ülke arasında yapılan ilk doğrudan diplomatik temaslar olduğu belirtilmişti.

Bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen diplomasi trafiği dikkat çekiyor. İsrail’in son dönemde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği bilinirken, taraflar arasında geçtiğimiz hafta 10 günlük geçici bir ateşkes üzerinde uzlaşı sağlandığı açıklanmıştı.

Washington’da yapılacak ikinci turun, ateşkes sürecinin geleceği ve olası kalıcı temaslar açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.