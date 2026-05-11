'Ukraynalı çocuklar Rusya'ya götürüldü' iddiası: AB'den 'yaptırım' kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukraynalı çocukların yasa dışı şekilde "Rusya’ya sürülmesi", "zorla nakledilmesi" ve "Ruslaştırılması" iddialarına ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada, 16 kişi ile 7 kuruluşa yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Yaklaşık 20 bin 500 Ukraynalı çocuğun Rusya’ya götürüldüğünün tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukukun ağır ihlali ve çocuk haklarının çiğnenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "AB’nin yaptırım kararı kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak, AB vatandaşları ve şirketlerinin bunlara mali kaynak sağlaması yasaklanacak. Gerçek kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş ve transit geçiş yasağı uygulanacak" bilgileri verildi. (AA)



