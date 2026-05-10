İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum, Balkanlar üzerinden Türkiye’ye serin ve yerel yağışlı hava dalgasının geleceğini duyurdu. Hava Forum yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da sıcaklık salı 27-28'e çıkacak. Çarşamba ve perşembe ise 18-19 derecelere düşecek. Toplam düşüş 10 dereceyi bulacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

Hava Forum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının salı günü 27-28 derece seviyelerinde seyredeceği, çarşamba ve perşembe günleri ise 18-19 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Böylece kentte kısa sürede yaklaşık 10 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacağı ifade edildi.

AKOM’un değerlendirmesine göre ise, pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olması öngörülüyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 25 dereceyle salı günü ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 13 dereceyle cuma günü yaşanacağı tahmin edildi.

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

"TOPLAM DÜŞÜŞ 10 DERECEYİ BULACAK"

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum ise, "Çarşamba günü Balkanlar üzerinden yurdumuza mini serin ve yerel yağışlı hava dalgası geliyor. İstanbul'da sıcaklık salı 27-28'e çıkacak. Çarşamba ve perşembe ise 18-19 derecelere düşecek. Toplam düşüş 10 dereceyi bulacak. Aslında baktığımızda bize iyilik yapacak." diyerek duyurdu.

