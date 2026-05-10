Maça çakarla giden yandaş avukattan geri vites! Silse de fayda etmedi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. RAMS Park'ta tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşma öncesi ve sonrasında taraftarlar sosyal medyada çok sayıda kutlama görüntüsü yayınladı. Bu paylaşımlardan biri de iktidara yakın çizgisiyle tanınan yazar Emin Pazarcı'nın AKP'li avukat kızı Begüm Ece Pazarcı'dan geldi. Pazarcı, sosyal medya hesabı üzerinden stadyuma doğru seyir halindeyken araba içerisinde çektiği bir video paylaştı.

MEVZUATIN DIŞINDAKİ AYRICALIK

Avukat Pazarcı'nın stadyum yolunda kaydettiği videoda, içinde bulunduğu lüks araçta trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar' sisteminin aktif olduğu görüldü. Sadece kanunlar ve mevzuat tarafından belirlenen, devletin belirli kademelerindeki ayrıcalıklı kişilere tahsis edilen bu sistemin sivil bir araçta kullanılması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

TEPKİLER ÜZERİNE GÖRÜNTÜYÜ KALDIRDI

Görüntülerin yayılmasının ardından birçok vatandaş, trafikte haksız geçiş üstünlüğü yaratan çakar kullanımına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Lüks araçtaki çakar detayının fark edilmesi ve kullanıcılardan gelen tepkilerin artması üzerine Begüm Ece Pazarcı, söz konusu maça gidiş paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.