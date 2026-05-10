Tamer Karadağlı'ya büyük şok! Festivalde yuhalandı

Yayınlanma:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da düzenlenen festivalin ilk gününde yuhalandı.

Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Antalya Tiyatro Festivali başladı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki açılış oyunu öncesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı bir konuşma yaptı.

TAMER KARADAĞLI'YA FESTİVALDE BÜYÜK ŞOK

"Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz." diyen Karadağlı, sözlerini "'Tiyatro varsa Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

SÖZÜ BİTER BİTMEZ YUHALANDI

"Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken aslında yalnızca oyunları değil; kültürleri, duyguları ve hikâyeleri de buluşturuyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktalayan Tamer Karadağlı, seyircinin tepkisiyle karşılaştı.

Karadağlı'nın konuşması biter bitmez seyirciler Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nü yuhaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

