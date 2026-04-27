Tamer Karadağlı ve yardımcısının ABD gezisi DT'yi karıştırdı!

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’la gittiği ABD gezisinin iş amaçlı olmadığı iddiası tartışmalara neden oldu. İddiaya göre bu ziyaretin resmi olarak “kültürel iş birliği görüşmeleri” kapsamında yapıldığı açıklansa da, asıl nedenin Işıtan’ın “Medea Material” adlı oyunu için ABD’de sahne arayışı olduğu öne sürüldü.

MASRAFLAR DT BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Nefes'te yer alan habere göre, Karadağlı ve Işıtan’ın 14 gün süren Amerika yolculuğunun masrafları DT bütçesinden karşılandı. Uçuşlar VIP biletlerle gerçekleştirilirken, konaklama giderlerinin Türkiye’ye dönüş sonrasında kendilerine ödeneceği belirtildi. Ayrıca ilk 10 gün için günlük 199 dolar, sonraki günlerde ise artırımlı olarak 299 dolar harcırah verileceği ifade edildi.