Mobbing adam kayırmaca usulsüzlük... Tamer Karadağlı iddialara bakın ne tepki verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Toplantıya, Komisyon Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık etti.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, bakanlıkta kadrolaşma ve usulsüzlüklerin yaygın olduğunu belirtti. Sayyiğit, “Usulsüzlükler çuvala sığmaz halde, mobbing ayyuka çıkmış durumda. Özellikle devlet tiyatrolarında yaşananlar ülkenin geleceğe 'ümit var' mesajı iletmesini engelleyen düzeyde karşımıza çıkıyor. Sanatsal kaygılar, kurumsal hafıza ve liyakat prensibi maalesef popüler figürlerin nobranlıklarına kurban ediliyor Sayın Bakan” ifadelerini kullandı.

KARADAĞLI GÜLDÜ

Sayyiğit’in, 32 yıl görev yaptıktan sonra devlet tiyatrolarından ayrılan Veda Yurtsever’in açıklamalarına atıf yapacağı sırada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın gülmesi üzerine, “Sorumlu arkadaşlardan biri şu an oradan bana bakarak gülüyor. Neyse üzerine alınmış, bu bizler açısından olumlu bir şey” dedi.

Sayyiğit daha sonra Yurtsever’in sözlerini şöyle aktardı:

“Sayın Yurtsever, diyor ki: 'Kendilerini kurumdan daha değerli gören kibir abidelerinin idaresine teslim edildik. Eşofmanların yerini takım elbiseliler aldığında düşüş başladı. Tek oyun yönetenler başrejisör oldu. Kendi Lale Devirleri için her tuşa basıyorlar.' Şimdi kültürel çeşitliliğin, dilsel zenginliğin ve inançsal farklılığın ilham verdiği kadim coğrafyamızda sanatsal bir kuraklık varsa bunun üzerine Sayın Bakan, sizlerin ve bürokratların oturup düşünmesi gerekiyor.”

AKP'yi önemli kültürel alanlarda yıkım politikalarıyla suçlayan Sayyiğit, “Yok edilen değerlerin listesine baktığımızda AKP iktidarının fail olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün Hasankeyf, iktidarın kültür sicilinde en ağır sabıka kaydı olarak karşımıza çıkmakta” dedi.

12 bin yıllık geçmişi olan Hasankeyf’in bir baraj uğruna yok edildiğini savunan Sayyiğit, Diyarbakır Sur ve tarihi mahallelerde de benzer bir yıkım yaşandığını söyledi. “Mahalle kültürünü ortadan kaldırdınız. Kentin sosyolojisini tahrip ettiniz. Kültürel dokuya zarar verdiniz” diyen Sayyiğit, bu adımların arkasında bölgenin politik yapısını dağıtma amacı olduğunu öne sürdü.

Tunceli'de Munzur sularının da tehdit altında olduğunu belirten Sayyiğit, barajlar, maden sahaları ve güvenlik politikalarıyla bölgenin yıllardır insansızlaştırıldığını ifade etti. İstanbul’daki Sulukule, Tarlabaşı, Fikirtepe gibi mahallelerin yanı sıra Sultanahmet, Boğaziçi ve Kapadokya gibi alanlarda yürütülen projeleri de eleştirdi.

Sayyiğit, şöyle konuştu