Cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra silahlı saldırıya uğradı: Saldırgan serbest bırakıldı!

Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, cezaevinden tahliyesinin üzerinden henüz 3 gün geçen Hebun Y. (30), uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen Emirhan M. (21), yolda karşılaştığı Hebun Y.'ye silahını çekerek ateş açtı. Sol baldırına isabet eden kurşunla yaralanan Hebun Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ASAYİŞ EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Saldırı sonrası bölgeye sevk edilen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli Emirhan M.'yi olaydan sadece 1 saat sonra gözaltına aldı. Şüphelinin kaçarken sokaktaki merdivenlere attığı ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek de polis ekiplerince ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yapılan incelemelerde, Hebun Y.'nin 8, saldırgan Emirhan M.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Hebun Y.'nin daha önce Beykoz'da bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı için cezaevinde yattığı ve olaydan sadece 3 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan M., "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülistan Doku soruşturmasının kırılma noktasını Başsavcı Ebru Cansu açıkladı

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu olduğu görülen Emirhan M.'nin yolda yürüdüğü esnada bir anda silahını çıkararak ateş ettiği ve ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar net bir şekilde görülüyor. (DHA)