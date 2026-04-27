Türkiye'nin gündemine oturan madenci konuştu: Kızına sarıldığı kare yürekleri sızlatmıştı

Hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı’ndaki açlık grevlerinin sekizinci gününde eylemlerini sürdürüyor. İşçilerin 23 Nisan’da çocuklarıyla bir araya geldiği anlarda çekilen bir fotoğraf ise Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafta yer alan maden işçisi Hüseyin Kulluk ile kızı Ecem Nur Kulluk’un sarıldığı anlar duygusal görüntüler oluşturdu.

Madencilerin açlık grevi 8'inci gününde! Bakanlığa yürüyecekler

Halktv.com.tr’ye konuşan maden işçisi Hüseyin Kulluk, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Biz 3,5 yıldır SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Sürekli kamu kurumlarına, bakanlıklara başvurular, müracaatlar yapıldı. Bize ‘çözeceğiz’ denildi. ‘Bundan sonrası için sıkıntı yaşamayacaksınız’ dediler ama sorunlarımız çözülmedi.”

Kulluk, 2010 yılının Ağustos ayından beri çalıştığını, 2024 yılında emekli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Aralık ayında emekli oldum, hak edilmiş kıdem tazminatım var. O zamanın hesabıyla 527.000 liraydı, ödenmedi. Emekli olduktan sonra tekrar tazminatımı almak için çalışıyordum. Çünkü işi bırakana maaş da vermiyor, tazminat da vermiyorlar. Tazminatımı almak için çalışırken bu sefer içeride dört maaşım kaldı.”

Şirketle yaşanan sürecin uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden Kulluk, “3,5 yılda herkesi bu süreci uzatarak kandırdılar. Sarı sendikayla da eylem yaptık. Onlarla birlikte de defalarca eylem yapıldı. ‘Çözdük’ dediler, eylemlerimizi bitirdiler ama hiçbir kazanç sağlanmadı” dedi.

23 Nisan’da kızıyla buluştuğu anlara da değinen Kulluk, duygularını şöyle aktardı:

“O gün kızımın geldiği gün buraya geleli 12 gün olmuştu, 12 gündür yüzünü görmüyordum. Kızımın gelmesi moralimi yükseltti. Bana ‘Baba, haklarımızı almadan eve gelme’ dedi. Bu söz bana güç verdi. Bize desteğe gelen halktan bir vatandaş sağ olsun bebek vermiş kızıma. O oyuncağı vardı elinde, bir yanda da bana sarıldı ağlıyordu. Ben de güçlü, durmak istedim. İster istemez gözüm yaşardı ama kendisine belli etmemeye çalıştım. Ayrılırken ise çok büyük bir üzüntü yaşadık.”

Kulluk, o anların fotoğrafa yansıdığını belirterek, “Kim çekti bilmiyorum ama güzel bir an yakalamışlar” dedi.

"İZİNLİ GÜNLERİMDE DE ÇALIŞIYORUM"

Çocuklarının eğitim sürecinden ve yaşam koşullarından da bahseden işçi, “Üç çocuğum var. Biri üniversitede, biri lisede, biri ilkokulda. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. 12 bin lira kiram var. Hafta sonları ek işlerde çalışıyorum. İnşaatta çimento taşıyorum, tarlada çapa yapıyorum, ahır temizliyorum. Burada direnirken bile arayan oldu. Direniş olduğu için gidemedim” diye konuştu.

"EN YAKIN ARKADAŞIMI BU MADENDE KAYBETTİM"

İş cinayetinde yakın arkadaşını kaybettiğini de anlatan Kulluk, “Benim en yakın arkadaşım Tayfun Akman Kasım 2024’te vefat etti. En son davası devam ediyordu. Ailesine parası ödenmedi. Bu şirketin birçok yere borcu var. Biz artık bıçak kemiği geçti diyebileceğimiz noktadayız” dedi.

Kulluk son olarak, “Bize gözü kör olanlar, kulağı sağır olanlar, bizi görsün, duysun. Biz de bir an önce buradan evimize, çoluk çocuğumuzun, eşimizin, dostumuzun yanına dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.