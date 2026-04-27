Satırlı saldırgan 1 saatte 3 kişi yaralamıştı! O dehşet anlarını anlattı

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde, 22 Nisan meydana gelen olayda, bir restorana giren Müftah Sürmeli ile iş yeri sahibi Adnan İpek arasında çıkan tartışmada Sürmeli, yanında getirdiği satırla, İpek'i başından ve belinden yaralamıştı.

Daha sonra iş yerinden ayrılan Sürmeli, Şehit Pamir Caddesi'nde taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırarak vatandaşı boynundan yaralanmıştı. Saldırgan daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir bankaya ait ATM’den para çeken M.Ç.'ye de saldırıp sırtından yaralamıştı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1 saatte 3 kişiyi yaralayan Müftah Sürmeli yakalandı. Yapılan incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen Sürmeli'nin saldırdığı kişileri tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı olmadığı belirlendi.

Cezaevinden çıktı: 1 saat içinde 3 kişiye satırla saldırdı

'Uyuşturucu kullanma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 15 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müftah Sürmeli, tutuklandı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI!

Satırlı saldırıda yara aldığı sırtına 47 dikiş atılan restoran sahibi Adnan İpek ile diğer 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İpek, "Saldırganın ruh halinin normal olmadığı belliydi. Bize yemek için geldi ama davranışlarından bağımlı olduğu belliydi. Sanki kendi kendine konuşuyordu, akıl sağlığı yerinde değildi.” ifadelerine yer verdi.

“ADETA ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

“Şüphelinin 15 dosyası varmış. Bu kadar dosyası olan birinin dışarıda olması kabul edilemez. Böyle insanların salınmaması gerekiyor” diyen İpek, "Aldığım darbelerin ardından kendi imkanlarımla hastaneye gittim. Ambulans çağırmak aklıma bile gelmedi. Motosiklete binip kendimi en yakın hastaneye attım. Oradaki görevliler hemen yardımcı oldu, kısa sürede ambulansla devlet hastanesine sevk edildim. Enfeksiyon kapmama adına evde dinleniyorum. Sırtımdaki yara çok kötü. Şu an 'Kefeni yırttık' diyebiliriz. Fakat ben yaşadım, başkaları yaşamasın. Adeta ölümden döndüm" sözlerini sarf etti. (DHA)