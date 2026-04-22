Cezaevinden çıktı: 1 saat içinde 3 kişiye satırla saldırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.S. isimli şahıs, sabah saatlerinde kısa süre içerisinde farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı. Cezaevinden kısa süre önce tahliye edildiği öğrenilen şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

RESTORANDA BAŞLAYAN SALDIRI ZİNCİRİ

Olay, ilçenin Çay Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. M.S., girdiği restoranda yemek istedi. İşletme sahibi A.İ.'nin yemeklerin henüz hazır olmadığını belirtmesi üzerine tartışma çıktı. Yanında getirdiği satırla A.İ.'ye saldıran M.S., iş yeri sahibini baş ve bel bölgesinden yaraladı. Restorandan ayrılan şüpheli saldırılarına devam ederek, Şehit Pamir Caddesi üzerindeki bir taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırıp boynundan yaraladı. Şüpheli son olarak Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde ATM'den para çeken M.Ç.'ye de saldırarak sırtından yaraladı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan lokanta sahibi A.İ.'nin durumunun kritik olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİNİN 15 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.S.'nin, saldırdığı kişileri tanımadığı ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan toplam 15 kaydının olduğu öğrenildi. M.S.’nin taksi durağında gerçekleştirdiği saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)