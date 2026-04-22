Antalya'da iş yerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

EMNİYETTEN ORGANİZE SUÇ OPERASYONU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütlerinin eylemlerini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

SİLAHLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTÜ" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)