Antalya'da iş yerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı belirlenen 4 şüpheli, emniyetin operasyonuyla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTEN ORGANİZE SUÇ OPERASYONU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütlerinin eylemlerini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

SİLAHLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama!Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama!

"SUÇ ÖRGÜTÜ" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
AYM’den ders gibi karar! Madenciyi dövemezsin, gözaltına alamazsın
AYM’den ders gibi karar! Madenciyi dövemezsin, gözaltına alamazsın
Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı
Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı