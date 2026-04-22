Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde ettikleri geliri, kurdukların fason şirketlere ait kripto hesaplara aktararak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 5’İ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan 13 kişiden 5'i, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis oynatmanın, oynanmasına yer ve imkan sağlamanın, teşvik etmenin ve para nakline aracılık etmenin suç olduğu hatırlatılarak, bu tür faaliyetlere karşı ağır cezai yaptırımlar uygulandığı ifade edildi. (DHA)