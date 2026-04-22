Son dakika | CHP'den belediyelere 23 Nisan talimatı: Hassasiyet vurgusu yapıldı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP, yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm belediyelerine talimat gönderdi. Talimatta yaşanan son okul saldırıları nedeniyle kutlamaların hassasiyetle yapılması istendi.

Yarın tüm yurtta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedeniyle buruk karşılanıyor. Çocuk Bayramı arefesinde çocukların okullarda korunulamaması nedeniyle tartışmalar devam ediyor.

AKP'li başkanın Atatürksüz 23 Nisan afişine CHP'li gençlerden müdahale!AKP'li başkanın Atatürksüz 23 Nisan afişine CHP'li gençlerden müdahale!

CHP'DEN BELEDİYELERE TALİMAT: HASSASİYET VURGUSU YAPILDI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama yapacak CHP'li belediyelere genel merkezden talimat gönderildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından iletilen talimatta, kutlamaların coşkulu ancak okul saldırıları nedeniyle hassasiyetle yapılması istendi. CHP'nin belediyelere gönderdiği 23 Nisan talimatı şu şekilde:

"Saygıdeğer Belediye Başkanım,

Bu hafta, Cumhuriyetimizin sarsılmaz temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünü ve geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Millet egemenliğinin tecelli bulduğu Meclisimizin açılışı, tam bağımsızlık irademizin ve demokrasimizin en güçlü simgesidir.

Bu tarihi günün taşıdığı değerin, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza en doğru şekilde aktarılması temel sorumluluğumuzdur.
Bayram kutlama programlarımızın, Meclisimizin kurucu ruhuna yaraşır şekilde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi temel arzumuzdur.

Ancak geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan müessif olaylar nedeniyle, bu coşkunun içinde bulunduğumuz toplumsal hassasiyetlerle harmanlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, kutlama programlarımızın çocuklarımıza bayram neşesini ve milli egemenlik gururunu en üst seviyede hissettirirken; aynı zamanda vatandaşlarımızın acılarına karşı duyarlı ve dayanışma ruhuna uygun bir formatta icra edilmesini bekliyoruz.

Kutlamaların birlik ve toplumsal bütünleşme mesajlarıyla güçlendirilmiş, hassasiyetle kurgulanmış ancak coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilmesi; belediyemizin kucaklayıcı tavrını bir kez daha vurgulayacaktır.

Ulusal bütünlüğümüzü pekiştirecek bu anlamlı bayramda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."

Gökan Zeybek
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Bedelli askerliğe gelmesi beklenen zam dudak uçuklattı
Bedelli askerliğe gelmesi beklenen zam dudak uçuklattı
Seyahat azaldı, maliyet zirve yaptı: Harcamalar 555 milyar lirayı buldu
Seyahat azaldı, maliyet zirve yaptı: Harcamalar 555 milyar lirayı buldu
Okullarda 37 kişi öldükten sonra Bakan Tekin'den 'tedbir' açıklaması
Okullarda 37 kişi öldükten sonra Bakan Tekin'den 'tedbir' açıklaması