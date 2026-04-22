Son dakika | CHP'den belediyelere 23 Nisan talimatı: Hassasiyet vurgusu yapıldı

Yarın tüm yurtta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedeniyle buruk karşılanıyor. Çocuk Bayramı arefesinde çocukların okullarda korunulamaması nedeniyle tartışmalar devam ediyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama yapacak CHP'li belediyelere genel merkezden talimat gönderildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından iletilen talimatta, kutlamaların coşkulu ancak okul saldırıları nedeniyle hassasiyetle yapılması istendi. CHP'nin belediyelere gönderdiği 23 Nisan talimatı şu şekilde:

"Saygıdeğer Belediye Başkanım,

Bu hafta, Cumhuriyetimizin sarsılmaz temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünü ve geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Millet egemenliğinin tecelli bulduğu Meclisimizin açılışı, tam bağımsızlık irademizin ve demokrasimizin en güçlü simgesidir.

Bu tarihi günün taşıdığı değerin, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza en doğru şekilde aktarılması temel sorumluluğumuzdur.

Bayram kutlama programlarımızın, Meclisimizin kurucu ruhuna yaraşır şekilde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi temel arzumuzdur.

Ancak geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan müessif olaylar nedeniyle, bu coşkunun içinde bulunduğumuz toplumsal hassasiyetlerle harmanlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, kutlama programlarımızın çocuklarımıza bayram neşesini ve milli egemenlik gururunu en üst seviyede hissettirirken; aynı zamanda vatandaşlarımızın acılarına karşı duyarlı ve dayanışma ruhuna uygun bir formatta icra edilmesini bekliyoruz.

Kutlamaların birlik ve toplumsal bütünleşme mesajlarıyla güçlendirilmiş, hassasiyetle kurgulanmış ancak coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilmesi; belediyemizin kucaklayıcı tavrını bir kez daha vurgulayacaktır.

Ulusal bütünlüğümüzü pekiştirecek bu anlamlı bayramda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."