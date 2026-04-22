Seyahat azaldı, maliyet zirve yaptı: Harcamalar 555 milyar lirayı buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verileri, seyahat alışkanlıkları ve harcama eğilimlerine dair önemli göstergeler sundu. Verilere göre yılın son çeyreğinde milyonlarca kişi yurt içinde seyahate çıktı.

SON ÇEYREKTE SEYAHAT SAYISI GERİLEDİ

2025’in son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 264 bin kişi seyahat etti. Bir ve daha fazla geceleme içeren toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalarak 11 milyon 23 bin oldu. Bu süreçte toplam 60 milyon 957 bin geceleme gerçekleşirken ortalama geceleme süresi 5,5 olarak kaydedildi.

YILLIK SEYAHAT SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Genel tabloya bakıldığında 2025 yılı boyunca yapılan toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 67 milyon 851 bine yükseldi. Buna karşılık toplam geceleme sayısı yüzde 1,6 düşüşle 476 milyon 307 bin olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama geceleme süresi ise 7 olarak hesaplandı.

SEYAHAT HARCAMALARI HIZLI YÜKSELDİ

Yerli turistlerin yurt içi harcamaları yılın son çeyreğinde dikkat çekici şekilde arttı. Bu dönemde toplam harcama yüzde 29,6 artışla 85 milyar 594 milyon 583 bin liraya ulaştı. Harcamaların 79 milyar 134 milyon 51 bin liralık bölümü kişisel giderlerden oluşurken, 6 milyar 460 milyon 532 bin lirası paket tur harcamaları olarak kaydedildi. Seyahat başına ortalama harcama 7 bin 765 lira oldu.

YILLIK HARCAMALAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

2025 yılı genelinde yurt içi seyahat harcamaları yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin liraya çıktı. Bu tutarın 483 milyar 696 milyon 988 bin lirası kişisel harcamalardan, 71 milyar 371 milyon 779 bin lirası ise paket tur harcamalarından oluştu. Yıllık ortalama harcama tutarı 8 bin 181 lira olarak hesaplandı.

YEME İÇME VE ULAŞTIRMA HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Son çeyrekte harcamalar içinde en büyük pay yüzde 32,1 ile yeme içme giderlerine ait oldu. Ulaştırma harcamaları yüzde 26,8 ile ikinci sırada yer alırken, konaklama harcamalarının payı yüzde 13,3 olarak belirlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları yüzde 23,2, ulaştırma harcamaları yüzde 25 ve konaklama harcamaları yüzde 43,1 arttı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Harcamalarda en yüksek pay yüzde 30,3 ile yeme içme giderlerinde gerçekleşti. Ulaştırma yüzde 23,1, konaklama ise yüzde 18,7 pay aldı. Artış oranları ise yeme içmede yüzde 26,4, ulaştırmada yüzde 25,6 ve konaklamada yüzde 48,2 oldu.

YAKIN ZİYARETLERİ İLK SIRADA YER ALDI

Seyahat amaçları incelendiğinde yılın son çeyreğinde yüzde 61,8 ile yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı. Gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatler yüzde 26 ile ikinci sıraya yerleşirken sağlık amaçlı seyahatlerin oranı yüzde 4,9 oldu.

Yıllık değerlendirmede de tablo değişmedi. Yakın ziyaretleri yüzde 57,7 ile ilk sırada yer alırken, gezi ve tatil amaçlı seyahatler yüzde 34,4, sağlık amaçlı seyahatler ise yüzde 3,5 oranında gerçekleşti.

Avrupa seyahati yapacaklar için kâbus başladı! Yeni sistem iflas etti

KONAKLAMADA AKRABA EVLERİ TERCİH EDİLDİ

Son çeyrekte seyahat edenler en çok arkadaş veya akraba evlerinde konakladı. Bu kapsamda 44 milyon 285 bin geceleme bu tür konaklamalarda gerçekleşti. Kendi evi 6 milyon 856 bin geceleme ile ikinci sırada yer alırken, oteller 6 milyon 185 bin geceleme ile üçüncü sıraya yerleşti.

Yıllık veriler de benzer bir eğilime işaret etti. 313 milyon 72 bin geceleme ile en fazla konaklama arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşti. Kendi evi 81 milyon 86 bin geceleme ile ikinci sırada yer alırken, oteller 47 milyon 236 bin geceleme ile üçüncü oldu.

GENEL GÖRÜNÜMDE HAREKETLİLİK VE HARCAMA ARTIŞI ÖNE ÇIKTI

Veriler, yurt içi turizmde seyahat sayısında sınırlı değişimler yaşansa da harcama kalemlerinde belirgin artışların öne çıktığını gösterdi. Özellikle ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerindeki yükseliş dikkat çekti. (AA)