Avrupa seyahati yapacaklar için kâbus başladı! Yeni sistem iflas etti

Yayınlanma:
Schengen bölgesinde "hız ve güvenlik" vaadiyle devreye alınan yeni dijital kayıt sistemi EES, ilk haftasında Avrupa havalimanlarını kilitledi. Üç saati aşan kuyruklarda yolcular fenalık geçirirken, havayolu şirketleri kontrol dışı kalan bu kaosun yaz sonuna kadar acilen durdurulması için Avrupa Komisyonu’na çağrı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe konulan yeni dijital Giriş/Çıkış Sistemi (EES), uygulamanın ilk günlerinde ağır bir operasyonel krize dönüştü. Schengen bölgesindeki 29 ülkede eş zamanlı olarak başlatılan sistem, özellikle hafta sonu yoğunluğuyla birleşince havalimanlarında saatlerce süren kuyruklara neden oldu. Pasaport kontrol noktalarında bekleme sürelerinin üç saati aşması sonucunda yüzlerce yolcu uçuşunu kaçırdı.

YOLCULAR SIRADA FENALASTI

Krizin en somut örneği İtalya’nın Milano kentindeki havalimanında yaşandı. Yeni sistemin teknik altyapısının yoğunluğu kaldıramaması üzerine terminal içerisinde izdiham oluştu. Uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalan bazı yolcuların sağlık sorunları yaşadığı ve fenalaştığı bildirildi.

Havalimanındaki aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 100 kişinin uçağını kaçırdığı, çok sayıda yolcunun ise ancak pasaport sırası kendilerine geldiğinde uçağın çoktan havalandığını öğrendiği iddia edildi. Yaşanan mağduriyet, sistemin operasyonel kapasitesinin sorgulanmasına yol açtı.

DİJİTAL KAYIT SİSTEMİ EES KİMLERİ KAPSIYOR?

Schengen bölgesine giriş ve çıkışların tamamen dijital olarak kaydedilmesini amaçlayan EES, pasaportlara fiziksel damga basılması dönemini sona erdiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte yolcuların pasaport bilgileri, yüz tanıma verileri ve parmak izleri elektronik ortamda kayıt altına alınıyor.

Sistem; aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın da bulunduğu 29 Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Uygulama, AB vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden (turistik veya iş amaçlı) tüm kişileri kapsıyor. Vize muafiyeti olan yolcular da bu sürece dahil edilirken; AB vatandaşları, Schengen ülkelerinde oturma izni olanlar ve diplomatik statü sahipleri sistemin dışında tutuluyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDEN SERT TEPKİ

Havalimanlarında yaşanan mağduriyetlerin ardından havacılık sektörünün çatı kuruluşlarından peş peşe sert açıklamalar geldi. ACI Europe ve Airlines for Europe (A4E) tarafından yapılan ortak açıklamada, haftalardır dile getirilen operasyonel risklerin gerçeğe dönüştüğü vurgulandı.

Airlines for Europe (A4E) yetkilileri, yaşanan durumu bir "başlangıç sorunu" değil, doğrudan "sistematik bir çöküş" olarak tanımladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Havayolları uçuşları zamanında gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak EES’nin devreye alınması, kontrolümüz dışındaki gecikmeler ve aşırı bekleme süreleri nedeniyle yolcuların uçuşlarını kaçırmasına yol açtı."

Schengen'de yeni dönem: Resmen yürürlüğe girdi!Schengen'de yeni dönem: Resmen yürürlüğe girdi!

"SİSTEM YAZ SONUNA KADAR ASKIYA ALINSIN"

Sektör temsilcileri, mevcut teknik ve operasyonel altyapının bu yükü taşımaktan uzak olduğunu belirterek Avrupa Komisyonu’na acil müdahale çağrısında bulundu. Havayolu şirketleri, EES’nin tamamen karşısında olmadıklarını ancak bu haliyle uygulanmasının sürdürülemez olduğunu ifade ediyor.

A4E, çözüm olarak sistemin tamamen ya da kısmen yaz sonuna kadar askıya alınmasını talep etti. Sektör paydaşları, gerekli düzenlemeler yapılmadan uygulamaya devam edilmesi halinde, yaklaşan yoğun yaz sezonunda havalimanlarındaki krizin çok daha büyük boyutlara ulaşacağı uyarısını yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”