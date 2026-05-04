BM: Gazze'de 6 bin'den fazla kişi protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de uzuvlarını kaybeden 6 bin 600'den fazla kişinin proteze veya rehabilitasyona ihtiyacının olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de uzuvlarını kaybeden 6 bin 600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgiler paylaştı.

"GAZZE'DE SADECE 8 PROTEZ TEKNİSYENİ BULUNUYOR"

Gazze'de BM ile birlikte çalışan kuruluşlardan gelen raporları aktaran Dujarric, "Çalışma ortaklarımız, 6 bin 600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu ve bu grubun uzuvları ampute edilmiş binlerce kişiyi de kapsadığını rapor etmektedir." dedi. Dujarric, Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana geçen süreye rağmen, bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek "yalnızca 8 protez teknisyeninin bulunduğunu" bildirdi.

Öte yandan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Gazze'deki Filistinlilere yeterli yardımın ulaşması için halen "kesintisiz erişimin sağlanamadığına" dikkat çekti.

AMPUTE EDİLEN HER 5 KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail ordusunun ağır bombardımanları sonucu "Gazze'de ampute edilen her 5 kişiden birinin çocuk olduğunu" belirtti. Uzman personelle birlikte protez malzemeleri konusunda da ciddi eksiklikler olduğunu belirten Dujarric, protez malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle, protezle ilgili ameliyat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasının "5 yıl veya daha uzun" sürebileceğini vurguladı.

Dujarric, "Uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyulmakta, ayrıca İsrail makamları tarafından girişi halen kısıtlanmakta olan protez malzemelerinin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, Gazze'de haşere ve kemirgenlerin varlığına bağlı cilt hastalıkları ve diğer tıbbi sorunlar nedeniyle sağlıkla ilgili endişelerin devam ettiğini kaydetti. (AA)

