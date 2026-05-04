Ukrayna-Rusya savaşında 'zafer' ateşkesi: Putin duyurdu

Ukrayna-Rusya savaşında peşpeşe ateşkes ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Zafer Günü' kapsamında 8-9 Mayıs günlerinde ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes kararının kendilerine duyurulmadığını belirterek 5-6 Mayıs tarihlerinde kendi 'ateşkesini' ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü nedeniyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, "Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: ATEŞKES BİZE BİLDİRİLMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rus sosyal medyasında iddia edilen ateşkesin şekliyle ilgili olarak Ukrayna'ya resmi bir çağrı yapılmadı." dedi. "İnsan hayatının herhangi bir yıldönümü "kutlamasından" çok daha değerli olduğunu" belirten Zelenski, "Bu bağlamda, 5-6 Mayıs gecesi saat 00:00'da başlayacak bir ateşkes rejimi ilan ediyoruz." diye konuştu.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN GERÇEK ADIMLAR ATMANIN ZAMANI GELDİ"

"Bugünden itibaren ayna gibi karşılık vereceklerini" belirten Zelenski, "Rus liderlerinin, özellikle Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın iyi niyeti olmadan Moskova'da bir geçit töreni düzenleyemeyeceğine inandığı bir dönemde, savaşlarını sona erdirmek için gerçek adımlar atmalarının zamanı geldi." diye konuştu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KLİMENKO: RUS ORDUSUNUN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Klimenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya gün boyunca yapılan hava saldırılarını değerlendirdi.

Ukrayna'nın 7 bölgesinin Rusya tarafından hedef alındığını belirten Klimenko, "Rusya, sabahtan beri Ukrayna'yı 70'ten fazla kez bombaladı." ifadesini kullandı.

Zaporijya bölgesinde bir kiliseye yapılan saldırıda 2 kişinin öldüğünü aktaran Klimenko, saldırılar nedeniyle ülke genelinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığını bildirdi. (AA)

