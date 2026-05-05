İran’dan BAE saldırılarına ‘sahte bayrak’ tepkisi

BAE’ye yönelik son füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “sahte bayrak” (false flag) ifadesini kullandı.

AZİZİ 'SAHTE BAYRAK' DEDİ DETAY VERMEDİ

Azizi, söz konusu açıklamayı BAE’ye yönelik saldırılar sonrasında yapmasıyla dikkat çekti. Ancak İranlı yetkili, hangi saldırıyı kastettiğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

BAE’DEN İRAN’I SUÇLAYAN AÇIKLAMA

BAE Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran kaynaklı 12 balistik füze, üç seyir füzesi ve dört İHA’ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini duyurmuştu. Füceyre Emirliği’ndeki petrol sanayi bölgesini hedef alan İHA saldırısında yangın çıktığı ve Hindistan uyruklu üç kişinin yaralandığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, “İran'dan ülkeye yaklaşan dört seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan üçü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü” açıklamasını yapmıştı.