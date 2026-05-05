BAE saldırısı sonrası Trump’tan İran’la ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen küçük işletmeleri konu alan bir etkinlikte verdiği röportajda, İran’ın gerçekleştirdiği öne sürülen BAE’ye yönelik son saldırısını değerlendirdi.

TRUMP: “ATEŞKES İHLAL EDİLDİ Mİ? SİZE BİLDİRECEĞİM”

Trump, İran’ın füze ve İHA fırlattığı yönündeki haberler üzerine bir muhabirin “Ateşkes ihlal edildi mi?” sorusuna doğrudan “evet” veya “hayır” yanıtı vermekten kaçındı. “Size bildireceğim, bunu araştırıyorum” dedi. “İran ateşkesin yürürlükte kalmasını ummalı” ifadesini kullandı. Saldırıyı ise “Ağır bir ateş değildi, çoğu önlendi. Kontrol altında. Her şekilde kazanıyoruz” sözleriyle geçiştirdi.

“NÜKLEER SİLAHA İZİN VEREMEYİZ”

Trump, küçük işletmeler etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer silah edinmesine izin veremeyeceklerini de belirtti. Ekonomide “yeni rekorlar” kırdıklarını savunarak, “Küçük bir sapma yaptık ve bu çok iyi çalışıyor” dedi. İran’ın askeri kapasitesine ilişkin ise şu iddiaları sıraladı:

“Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok. Ne radarları var ne başka bir şeyleri, liderleri yok”

“SAVAŞ SONA ERDİĞİNDE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK”

Trump aynı konuşmasında, “İran ile savaş sona erdiğinde, ki bunun çok hızlı olacağını düşünüyorum, petrol fiyatları daha önce görmediğiniz seviyelere düşecek” değerlendirmesinde bulundu.