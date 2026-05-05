BAE saldırısı sonrası Trump’tan İran’la ateşkes açıklaması

BAE saldırısı sonrası Trump’tan İran’la ateşkes açıklaması
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gerçekleştirdiği iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik füze ve İHA saldırısını değerlendirirken ateşkesin ihlal edilip edilmediğini net olarak söylemekten kaçındı. “Ağır bir ateş değildi, çoğu önlendi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen küçük işletmeleri konu alan bir etkinlikte verdiği röportajda, İran’ın gerçekleştirdiği öne sürülen BAE’ye yönelik son saldırısını değerlendirdi.

Trump anketlerde çöküşe geçti! Kendi seçmeni bile desteklemiyorTrump anketlerde çöküşe geçti! Kendi seçmeni bile desteklemiyor

TRUMP: “ATEŞKES İHLAL EDİLDİ Mİ? SİZE BİLDİRECEĞİM”

Trump, İran’ın füze ve İHA fırlattığı yönündeki haberler üzerine bir muhabirin “Ateşkes ihlal edildi mi?” sorusuna doğrudan “evet” veya “hayır” yanıtı vermekten kaçındı. “Size bildireceğim, bunu araştırıyorum” dedi. “İran ateşkesin yürürlükte kalmasını ummalı” ifadesini kullandı. Saldırıyı ise “Ağır bir ateş değildi, çoğu önlendi. Kontrol altında. Her şekilde kazanıyoruz” sözleriyle geçiştirdi.

Trump İran'ı yine tehdit etti: 'ABD gemilerine saldırırlarsa İran'ı yeryüzünden sileriz!'Trump İran'ı yine tehdit etti: 'ABD gemilerine saldırırlarsa İran'ı yeryüzünden sileriz!'

“NÜKLEER SİLAHA İZİN VEREMEYİZ”

Trump, küçük işletmeler etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer silah edinmesine izin veremeyeceklerini de belirtti. Ekonomide “yeni rekorlar” kırdıklarını savunarak, “Küçük bir sapma yaptık ve bu çok iyi çalışıyor” dedi. İran’ın askeri kapasitesine ilişkin ise şu iddiaları sıraladı:

“Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok. Ne radarları var ne başka bir şeyleri, liderleri yok”

SAVAŞ SONA ERDİĞİNDE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK”

Trump aynı konuşmasında, “İran ile savaş sona erdiğinde, ki bunun çok hızlı olacağını düşünüyorum, petrol fiyatları daha önce görmediğiniz seviyelere düşecek” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Dünya
İran’dan BAE saldırılarına ‘sahte bayrak’ tepkisi
İran’dan BAE saldırılarına ‘sahte bayrak’ tepkisi
Son Dakika | Beyaz Saray çevresinde silah sesleri: 1 kişi vuruldu
Son Dakika | Beyaz Saray çevresinde silah sesleri: 1 kişi vuruldu