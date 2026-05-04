Son Dakika | Beyaz Saray çevresinde silah sesleri: 1 kişi vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede silah sesleri yükseldi. Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği noktada meydana gelen olay, çevrede paniğe neden oldu.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Olayın duyulmasının ardından Gizli Servis ekipleri tedbir amaçlı olarak Beyaz Saray bahçesindeki muhabirleri brifing odasına topladı. Bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı anlaşılınca alarm durumu kaldırıldı.

GİZLİ SERVİS'TEN AÇIKLAMA

ABD Gizli Servisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, personelinin bir polis memurunun karıştığı silahlı olaya müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğu ve sağlık durumunun henüz bilinmediği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Beyaz Saray içinde görev yapan bazı muhabirler, o anlara ait videoları sosyal medyada paylaştı. Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri aldığı anlar kameralara yansıdı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(AA)