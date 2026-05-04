İran duyurdu: ABD’nin teklifimize yanıtı ulaştı, değerlendirme aşamasında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bekayi’nin açıklamalarında ABD politikalarına yönelik sert eleştiriler öne çıkarken, Avrupa ülkelerine yönelik dikkat çekici çağrılar da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki Amerikan askerlerini azaltma yönündeki kararını değerlendiren Bekayi, Washington yönetiminin İran’a karşı attığı adımların “öngörüsüz” olduğunu ve bunun yalnızca bölgesel değil küresel sonuçlar doğurduğunu ifade etti. ABD’nin politikalarının müttefikler arasında dahi görüş ayrılıklarına yol açtığını savunan Bekayi, bu durumun Washington’un yaklaşımına yönelik rahatsızlığın bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

AVRUPA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bekayi, özellikle Almanya’dan gelen açıklamalara dikkat çekerek, ABD’nin askeri hamlelerinin Avrupa’ya ciddi maliyetler yüklediğini belirtti. Alman yetkililerin de bu sürecin plansız ilerlediğini kabul ettiğini söyleyen Bekayi, ABD’nin askeri müdahalelerine doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm ülkeleri sorumlu tuttuklarını vurguladı.

Avrupa’ya açık çağrıda bulunan Bekayi, kıtanın artık ABD çizgisinde koşulsuz hareket etmemesi gerektiğini belirterek, özellikle Batı Asya ve İran politikalarında daha bağımsız bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

"MÜZAKERE SÜRECİMİZ ŞEFFAF"

İran’ın karar alma mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, ülkesinin müzakere süreçlerinde şeffaf hareket ettiğini söyledi. İran heyetinin, Muhammed Bakır Galibaf başkanlığında İslamabad’da yürütülen görüşmelere katılmasının, Tahran’ın uluslararası meselelerde sorumluluk sahibi bir aktör olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. Bekayi, kararların kısa sürede netleştirilip uygulamaya konulduğunu da sözlerine ekledi.

"İSRAİL'İ RESMİ OLARAK TANIMIYORUZ"

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese de değinen Bekayi, anlaşmanın yalnızca iki ülke arasında olduğunu vurguladı. ABD’nin çatışmalara İsrail adına dahil olduğunu açıkça ifade ettiğini öne süren Bekayi, yaşanan gelişmelerde Washington’un belirleyici rol oynadığını savundu.

İsrail’e ilişkin İran’ın tutumunun değişmediğini belirten Bekayi, bu ülkeyi resmi olarak tanımadıklarını yineledi. Olası bir ateşkesin sona ermesi durumunda sürecin İsrail’i de kapsaması gerektiğini ifade etti.

ABD’NİN YANITI MASADA

Bekayi ayrıca, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslara da değindi. İran’ın ABD’ye ilettiği öneriye Washington’dan yanıt geldiğini açıklayan sözcü, söz konusu cevabın şu an değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Nihai kararın yine Pakistan üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK VURGU

Basın toplantısında Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekti. Bekayi, bölgede yeni bir düzen kurulmasına yönelik tartışmaların yakından takip edildiğini belirterek, İran’ın ulusal güvenliğini tehdit edecek durumlara karşı gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu söyledi.

İran deniz alanları yasasına da atıfta bulunan Bekayi, dış askeri tehdit ya da saldırı durumunda ülkenin güvenliğini sağlamak için her türlü adımın atılabileceğini vurguladı.