Son Dakika | İran ABD'nin savaş gemisini vurduğunu duyurdu: ABD'den jet yalanlama geldi

Son dakika haberi... İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarılarını dikkate almayan bir ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu açıkladı. Flaş gelişmenin ardından Axios'a konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili söz konusu iddiayı yalanladı.

Ortadoğu’da tansiyon kritik seviyeye yükselirken İran Devrim Muhafızları, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin bölgedeki uyarılara rağmen geri çekilmemesi üzerine iki füze ile vurulduğunu açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan açıklamalara göre, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son askeri hareketlilikte İran donanmasının müdahalesiyle yabancı unsurların bölgeye girişinin durdurulduğu bildirildi. Ordunun halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan duyuruda, deniz güvenliği kuralları çerçevesinde yapılan uyarıların ardından “düşman olarak tanımlanan bazı askeri unsurların” boğaz hattında ilerlemesinin engellendiği ifade edilirken, Devrim Muhafızları Donanması’nın da aynı süreçte seyir güvenliğini ihlal ettiği öne sürülen bir devriye botuna yönelik uyarılarını artırdığı aktarıldı.

ABD'DEN JET YALANLAMA GELDİ

Hürmüz'de yaşanan flaş gelişmenin ardından Axios muhabirine konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili ise 'İran'ın bir ABD gemisini vurduğu iddiasını yalanladıklarını' kaydetti.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, "Cask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD donanmasına ait geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine 2 füzeyle hedef alındığı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bölgeden gelen ilk raporlar, saldırının ardından bölgede askeri hareketliliğin arttığını ve ABD donanmasının çevredeki unsurlarıyla güvenlik önlemlerini yükselttiğini aktardı. Ancak ABD makamlarından henüz geminin doğrudan vurulduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari ve askeri gemilere daha geniş çaplı koruma ve refakat sağlayacağını duyurmasının ardından bölgede gerilim belirgin şekilde artmıştı. Bu açıklamanın hemen sonrasında yaşanan son olay, taraflar arasındaki tansiyonun sahaya yansıdığı yönünde yorumlara neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, bu son iddianın doğrulanması halinde çatışmanın yeni bir aşamaya geçebileceğini ve ABD-İran geriliminin doğrudan askeri karşılaşma riskini ciddi şekilde artırabileceğini belirtti.

Taraflardan gelecek resmi açıklamalar beklenirken, Hürmüz Boğazı’nda gözler yeniden olası bir tırmanmaya çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

