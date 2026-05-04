Hürmüz’de “gölge koruma” planı! ABD gemilere eşlik etmeyecek ama…

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ticari gemilere destek verme planının detayları netleşmeye başladı. Washington yönetiminin, gemilere doğrudan askeri eskort sağlamak yerine “yakın koruma ve istihbarat desteği” modeli üzerinde durduğu öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve azalan gemi trafiği, uluslararası deniz ticaretini ciddi şekilde etkilerken, ABD’nin bölgeye yönelik yeni planının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, ABD yönetiminin “Özgürlük Projesi” (Freedom Project) olarak adlandırdığı girişim, ilk açıklamalardaki beklentilerin aksine doğrudan askeri refakat içermiyor. İddiaya göre ABD Donanması, ticari gemilere birebir eşlik etmek yerine, onların çevresinde konuşlanarak olası tehditlere karşı caydırıcı bir varlık gösterecek.

ESKORT VERİLMEYECEK

Konuya ilişkin konuşan iki ABD’li yetkili, planın temel amacının İran’dan gelebilecek saldırı riskini azaltmak olduğunu vurguladı. Ancak bu koruma modeli, klasik konvoy sisteminden farklı olarak gemilere doğrudan eskort verilmesini kapsamıyor.

Yetkililer, donanmanın aynı zamanda bölgedeki ticari gemilere güvenli geçiş konusunda kritik bilgiler sağlayacağını belirtti. Özellikle mayın riski bulunan alanlara dikkat çekileceği ve en güvenli deniz rotalarının anlık olarak paylaşılacağı ifade edildi.

GENİŞ ÇAPLI ASKERİ DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda sıkışan ve bölgedeki çatışmalarla ilgisi bulunmayan ülkelere ait gemilere destek verileceğini duyurmuştu. Trump, operasyonun “insani ve ticari sürekliliği sağlama” amacı taşıdığını savunmuştu.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), plana geniş çaplı askeri destek sağlayacağı bildirildi. Açıklamalara göre, bölgede 15 bin askerin yanı sıra 100’den fazla kara ve deniz unsuru ile güdümlü füze destroyerleri görev yapacak.

Yeni stratejinin, İran ile doğrudan çatışma riskini artırmadan caydırıcılık sağlamayı hedeflediği belirtilirken, uzmanlar bu “mesafeli koruma” modelinin sahada nasıl sonuç vereceğini tartışmaya devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

