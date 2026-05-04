Merz'den Trump'a bir gönderme daha! “Füzeleri kendilerine bile yetmiyor!”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinde konuşlu ABD askerlerinin azaltılması planı ve İran savaşı üzerinden Washington yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Alman kamu yayıncısı ARD’de konuşan Merz, hem askeri hem de diplomatik süreçlerde Avrupa’nın dışlandığını ima eden açıklamalarda bulundu.

Alman Başbakan Trump’ı çıldırtmıştı: Merz’den ABD’ye asker çekme yanıtı

almabnABD’nin Almanya’daki askeri varlığını en az 5 bin asker azaltma planına değinen Merz, bu gelişmenin yeni olmadığını belirterek, “Son günlerde duyduklarımız yeni değil. Belki abartılıyor ama yeni bir şey değil” ifadelerini kullandı.

"BİZİ BİLGİLENDİRMEDİ"

Ancak Merz’in asıl dikkat çeken çıkışı İran savaşı üzerinden geldi. ABD’nin operasyon öncesinde Avrupa’yı bilgilendirmediğini söyleyen Alman lider, doğrudan Donald Trump’a verdiği mesajı da paylaştı:

“Böyle bir çatışmada size yardım etmemizi istiyorsanız önceden bizi arayın ve isteyin. Ama bunu yapmadı. Bu nedenle zor bir durumdayız, umarım bundan kurtulabiliriz.”

Merz, İran savaşına ilişkin ABD ile aynı noktada olmadıklarını açıkça dile getirirken, bu görüş ayrılığının sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını söyledi. Washington’da da benzer endişeleri paylaşan kesimler bulunduğunu ifade eden Merz, savaşın ekonomik etkilerinin giderek daha fazla sorgulandığını belirtti.

"ABD BİLE BU SORUYU SORUYOR"

Dokuz haftadır devam eden savaşın ABD kamuoyunda da tartışma yarattığını dile getiren Merz, “Amerika’da artık şu soru soruluyor: Bundan kurtulabilecek miyiz?” dedi. Buna rağmen ortak hedefin değişmediğini vurgulayan Alman lider, İran’ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin asker çekme kararının, iki hafta önce yaptığı “ABD İran tarafından aşağılanıyor” açıklamasıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddeden Merz, “Hiçbir bağlantı yok” diyerek bu tartışmaya noktayı koydu.

"ABD'NİN STOKLARI YETERSİZ"

Silah tedariki konusunda da dikkat çekici bir değerlendirme yapan Merz, ABD’nin Almanya’ya teslim etmeyi planladığı Tomahawk seyir füzelerinin şu aşamada belirsiz olduğunu söyledi. Bu durumun arkasında ise Washington’un kendi stok yetersizliğinin bulunduğunu ima eden Merz, “Füzeler kendilerine bile yetmiyor” diyerek çarpıcı bir ifade kullandı.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Merz, Trump ile iletişim kanallarının tamamen kopmadığını da vurguladı. Son görüşmelerinin sekiz hafta önce gerçekleştiğini belirten Alman lider, temasların sürdüğünü söyledi.

İki liderin önümüzdeki dönemde yeniden yüz yüze gelmesi bekleniyor. Merz, bu yıl içinde birkaç kez bir araya geleceklerini ifade ederek, Haziran ayında Fransa’daki G7 zirvesini ve Temmuz ayında Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesini işaret etti.

Farklı görüşlere rağmen ABD’nin NATO’daki en önemli ortak olmaya devam ettiğini belirten Merz, transatlantik ilişkileri sürdürme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.