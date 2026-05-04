Bir başkent ilk kez bunu yaptı! Hamburgerden uçak biletine tüm reklamlar yasaklandı

Amsterdam, çevre politikalarında küresel ölçekte ses getiren bir karara imza atarak kamuya açık alanlarda et ürünleri ve fosil yakıtla bağlantılı tüm reklamları tamamen yasaklayan ilk başkent oldu. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren uygulama hem çevre hedefleriyle uyumlu “yeşil dönüşüm adımı” olarak alkışlanırken hem de ekonomik özgürlük tartışmalarını alevlendirdi.

Amsterdam yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadelede radikal bir adım atarak şehir genelinde kamusal reklam politikalarını kökten değiştirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte et ürünleri, içten yanmalı motorlu araçlar ve uçak seyahatlerini teşvik eden reklamlar artık şehirde görünmeyecek.

1 Mayıs itibarıyla devreye giren yasak kapsamında, şehrin en işlek noktalarındaki reklam panoları, tramvay durakları, metro istasyonları ve dijital ekranlardan burger zincirlerine, benzinli araç kampanyalarına ve uçak bileti tanıtımlarına ait tüm görseller kaldırıldı.

NÖTR ŞEHİR HEDEFİ

Belediye yetkilileri, kararın Amsterdam’ın 2050 yılına kadar karbon nötr şehir olma hedefinin kritik bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca yerel halkın et tüketimini azaltmaya yönelik stratejilerin de bu adımla desteklendiği belirtildi.

Sol Yeşil Parti temsilcisi Anneke Veenhoff ise uygulamayı savunarak, “Eğer bir şehir iklim politikalarında öncü olmak istiyorsa, bu hedeflerle çelişen ticari mesajlara alan açması tutarsız olur” ifadelerini kullandı.

Ancak kararın yankıları yalnızca siyasi destekle sınırlı kalmadı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Hollanda Et Birliği, yasayı sert bir dille eleştirerek etin temel besin kaynaklarından biri olduğunu ve reklam yasağının tüketici davranışlarını yönlendirmeye yönelik “aşırı müdahale” niteliği taşıdığını savundu.

Turizm ve seyahat sektörü temsilcileri de karardan rahatsız. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri, uçuş ve tatil paketlerini içeren reklamların yasaklanmasının ticari özgürlüğe zarar verdiğini ve sektör üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

AVRUPA'DA İLK DEĞİL AMA EN KAPSAMLISI

Amsterdam’ın bu kararı tamamen yeni bir tartışmayı başlatmış değil. Daha önce Hollanda’nın Haarlem kenti 2022’de et reklamlarını yasaklama kararı almış, uygulama 2024 yılında yürürlüğe girmişti. Ancak Amsterdam’ın adımı, kapsamı nedeniyle şimdiye kadar bir başkent düzeyinde atılmış en geniş ölçekli reklam kısıtlaması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

