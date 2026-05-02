Veliaht prensese Nazi planı! Baltalı saldırı son anda durduruldu

Hollanda’da kraliyet ailesine yönelik yeni bir tehdit daha ortaya çıktı. Veliaht Prenses Catharina-Amalia (22) ile kız kardeşi Prenses Alexia’nın (20), aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu değerlendirilen bir kişinin hedefinde olduğu belirlendi.

33 yaşındaki şüpheli, Şubat ayında Lahey’de yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililerin aktardığına göre zanlının üzerinde, üzerinde “Alexia”, “Mossad” ve Nazi sloganı “Sieg Heil” yazılı iki balta ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin yanında bulunan el yazısı notta “Amalia”, “Alexia” ve “kan banyosu” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

SALDIRGAN MAHKEMEYE ÇIKIYOR

Lahey Savcılığı, Hollanda’daki gizlilik yasaları nedeniyle şüphelinin kimliğini açıklamazken, saldırının motivasyonuna ilişkin de resmi bir detay paylaşmadı. Zanlının önümüzdeki hafta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Soruşturmanın detayları kamuoyuna yansırken, olayın kraliyet ailesinin Kral Günü kutlamaları kapsamında 27 Nisan’da Dokkum kentinde yaptığı kamuya açık ziyaretlerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Veliaht Prenses Amalia’nın daha önce de tehditlerin hedefinde olduğu biliniyor. 2022 yılında suç örgütleri tarafından kaçırılma planları gündeme gelmiş, bu nedenle Prenses’in güvenliği artırılmıştı. Aynı dönemde dönemin Başbakanı Mark Rutte’ye yönelik tehditler de ortaya çıkmıştı.

Artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kraliçe Maxima, Amalia’yı üniversite eğitimi sırasında öğrenci evinden alarak saraya geri götürmüştü. Amsterdam Üniversitesi’nde siyaset ve ekonomi eğitimi alan prenses, bir süre kamuoyundan uzak bir yaşam sürmek zorunda kalmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT

Amalia’nın genç yaşlardan itibaren tehditlerle karşı karşıya kaldığı da biliniyor. 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden ölüm ve cinsel saldırı tehditleri almış, bu tehditleri gönderen kişi daha sonra yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son olay, Hollanda kraliyet ailesine yönelik güvenlik risklerinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve kamu güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.