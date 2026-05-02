Trump'ı "memnun etmeyen" teklifin perde arkası ortaya çıktı!

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program ekseninde tırmanan gerilimde dikkat çekici bir diplomatik hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. Pakistanlı arabulucular üzerinden Washington’a yeni bir teklif ilettiği iddia edilen Tahran’ın, önceki sert tutumuna kıyasla daha esnek bir çerçeve sunduğu belirtiliyor.

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi azaltmak ve ekonomik baskıyı hafifletmek amacıyla ABD’ye yönelik yeni bir diplomatik kanal açtığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi bu kez Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a daha esnek bir müzakere çerçevesi iletti.

Son Dakika | Trump'tan İran'ın son teklifine ilk yanıt: "Memnun değilim"Son Dakika | Trump'tan İran'ın son teklifine ilk yanıt: "Memnun değilim"

Yeni öneride, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin azaltılması ile ABD’nin bazı askeri ve ekonomik kısıtlamaları aynı anda masaya koyması gerektiği vurgulanıyor. Tarafların adım adım değil, eş zamanlı ilerleyecek bir süreç üzerinde uzlaşabileceği ifade edildi.

NÜKLEER KONUSU TARTIŞILIYOR

Diplomatik kaynaklara göre İran ayrıca, nükleer programına ilişkin başlıkların da yaptırımların kısmen hafifletilmesi karşılığında ele alınabileceğini belirtti. Ancak özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin geleceği konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılığı sürüyor. Washington, İran’dan uzun vadeli bir durdurma ve mevcut yüksek zenginleştirilmiş stokun teslim edilmesini talep ederken, Tahran bu şartlara sıcak bakmadı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR MU?

Öte yandan, İran’ın arabuluculara ilettiği mesajda, ABD’nin yeni teklife olumlu yaklaşması halinde önümüzdeki hafta başında Pakistan’da yüz yüze görüşmelere hazır olunduğu da aktarıldı. Görüşme trafiğinin Pakistan’ın yanı sıra Türkiye, Katar ve Mısır üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

TRUMP TEKLİFTEN MEMNUN DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump ise gelişmelerle ilgili yaptığı kısa değerlendirmede, “Bir anlaşma isteği var ama mevcut tekliften memnun değilim. Ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki diplomatik temasların yoğunlaşması, Hürmüz hattında yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceği yönündeki beklentileri artırmış durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Dünya
16 yıllık iktidarı deviren Magyar eniştesini Adalet Bakanı yaptı!
16 yıllık iktidarı deviren Magyar eniştesini Adalet Bakanı yaptı!
Nobel ödüllü insan hakları savunucusu yoğun bakımda! Sağlık durumu kötüleşiyor
Nobel ödüllü insan hakları savunucusu yoğun bakımda! Sağlık durumu kötüleşiyor