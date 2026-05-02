Trump'ı "memnun etmeyen" teklifin perde arkası ortaya çıktı!

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi azaltmak ve ekonomik baskıyı hafifletmek amacıyla ABD’ye yönelik yeni bir diplomatik kanal açtığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi bu kez Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a daha esnek bir müzakere çerçevesi iletti.

Son Dakika | Trump'tan İran'ın son teklifine ilk yanıt: "Memnun değilim"

Yeni öneride, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin azaltılması ile ABD’nin bazı askeri ve ekonomik kısıtlamaları aynı anda masaya koyması gerektiği vurgulanıyor. Tarafların adım adım değil, eş zamanlı ilerleyecek bir süreç üzerinde uzlaşabileceği ifade edildi.

NÜKLEER KONUSU TARTIŞILIYOR

Diplomatik kaynaklara göre İran ayrıca, nükleer programına ilişkin başlıkların da yaptırımların kısmen hafifletilmesi karşılığında ele alınabileceğini belirtti. Ancak özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin geleceği konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılığı sürüyor. Washington, İran’dan uzun vadeli bir durdurma ve mevcut yüksek zenginleştirilmiş stokun teslim edilmesini talep ederken, Tahran bu şartlara sıcak bakmadı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR MU?

Öte yandan, İran’ın arabuluculara ilettiği mesajda, ABD’nin yeni teklife olumlu yaklaşması halinde önümüzdeki hafta başında Pakistan’da yüz yüze görüşmelere hazır olunduğu da aktarıldı. Görüşme trafiğinin Pakistan’ın yanı sıra Türkiye, Katar ve Mısır üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

TRUMP TEKLİFTEN MEMNUN DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump ise gelişmelerle ilgili yaptığı kısa değerlendirmede, “Bir anlaşma isteği var ama mevcut tekliften memnun değilim. Ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki diplomatik temasların yoğunlaşması, Hürmüz hattında yeni bir müzakere sürecinin başlayabileceği yönündeki beklentileri artırmış durumda.