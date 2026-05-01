Son Dakika | Trump'tan İran'ın son teklifine ilk yanıt: "Memnun değilim"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sonlandırmak için kendilerine sunduğu teklifi beğenmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının İran'ın kendilerine yönelik son teklifi ile ilgili sorusuna cevap veren Trump, teklifi beğenmediğini söyledi.

"İRAN'IN TEKLİFİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmek için anlaşma yapmak istediğini belirten ABD Başkanı; "Ama ben bundan memnun değilim. Bakalım neler olacak. İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü esasen hiç paraları kalmadı ve bir anlaşma yapmak istiyorlar ama ben memnun değilim. İran, kabul edemeyeceğim taleplerde bulunuyor." şeklinde konuştu.

"İTALYA VE İSPANYA'DAN MEMNUN DEĞİLİM"

İspanya ile İtalya ile ilgili sözlerine de açıklık getiren Trump, iki ülkenden de memnun olmadığını belirtti.

"İtalya'dan memnun değilim ve İspanya'dan da memnun değilim" diyen ABD Başkanı konuya ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Onlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasının uygun olduğunu düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının uygun olduğunu düşünen hiç kimse pek de zeki değildir."

TAHRAN YÖNETİMİ ABD'YE SON TEKLİFİNİ İLETTİ

ABD merkezli haber sitesi Axios muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre, Tahran tarafı ABD’nin önceki tekliflerinde yaptığı son değişikliklere karşılık olarak yeni bir karşı öneri sundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA da bu haberi onaylayarak "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerini yayınladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

