Trump'tan AB'ye şok yaptırım: Gümrük vergileri yüzde 25'e çıkarılıyor!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşmasına uymadığını gerekçe göstererek, AB'den ABD'ye gelecek otomobil ve kamyonlar için gümrük vergisini %25 oranında artıracağını duyurdu. Trump ayrıca, ABD'de üretilecek araçlar için hiçbir gümrük vergisi almayacağını söyledi. ABD'de birçok otomobil ve kamyon fabrikası için 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını aktaran Trump, "Bu otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir rekordur" dedi.
Trump Almanya'dan sonra şimdi de o ülkeleri hedef aldı! "Askerlerimizi çekebiliriz"
Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Avrupa Birliği'nin tamamen üzerinde anlaştığımız Ticaret Anlaşmasına uymadığı gerçeğine dayanarak, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne giren otomobil ve kamyonlar için Avrupa Birliği'ne uygulanan gümrük vergilerini artıracağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
Gümrük vergisi %25'e çıkarılacak. Otomobil ve kamyonların ABD fabrikalarında üretilmesi durumunda, hiçbir gümrük vergisi uygulanmayacağı tamamen anlaşılmış ve kabul edilmiştir.
Şu anda birçok otomobil ve kamyon fabrikası inşa halinde olup, 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılmaktadır; bu, otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir rekordur. Amerikalı işçilerle çalışan bu fabrikalar yakında açılacak - Amerika'da bugün yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmadı! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."