Trump teklifi beğenmediğini açıklamıştı: ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

Trump teklifi beğenmediğini açıklamıştı: ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklifinin memnun edici olmadığını açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlara yenilerini ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; İran rejiminin finansörlüğünü yaptığı iddia edilen Çin merkezli petrol terminali işletmecisi ile Birleşik Krallık ve Hong Kong merkezli iki gemi yönetim şirketinin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

ABD İRAN YAPTIRIMLARINI GENİŞLETTİ

Yeni yaptırımlar ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşı bitirmek için kendilerine sundukları teklifin memnun edici olmadığını belirtilmesinin hemen ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı; Çin merkezli bir petrol terminali işletmecisi (Qingdao Haiye), bu şirketin başkanı (Xinchun Li) ve Birleşik Krallık ile Hong Kong merkezli iki gemi yönetim şirketini yaptırım listesine eklemiştir.

Bu kişi ve kurumlar, "karanlık filo" operasyonları ve yanıltıcı nakliye yöntemleriyle milyarlarca dolarlık İran petrolünün sevkiyatına aracılık etmekle suçlanmaktadır."

Yaptırım uygulananların ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD'li kişilerin bu taraflarla işlem yapması yasaklandığı belirtilen açıklamada son olarak şunlar yer aldı:

"İran, istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol geliri elde etmeye çalıştığı sürece; Amerika Birleşik Devletleri hem İran'ı hem de yaptırımlardan kaçan tüm ortaklarını sorumlu tutacaktır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

