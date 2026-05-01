Son Dakika| İran ABD'ye son teklifini iletti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Bölgesel bir kaynak Axios'a verdiği bilgide, ABD'nin savaşı sona erdirme anlaşmasındaki son taleplerine İran'ın Perşembe günü Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla yanıtını ilettiğini iddia etti.

ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios’un deneyimli gazetecisi Barak Ravid’in aktardığına göre, İran, ABD’nin önceki tekliflerinde yaptığı son değişikliklere karşılık olarak yeni bir karşı öneri sundu.

Haberde, söz konusu karşı teklifin Pakistanlı arabulucular üzerinden Washington’a iletildiği belirtildi. Taraflar arasında resmi temasların sınırlı olduğu bu süreçte, üçüncü ülkelerin diplomatik rolü dikkat çekti.

2 TALEP ÖNE ÇIKTI

İran’ın, ateşkesin ilan edilmesinden bu yana müzakere masasında iki temel talebi öne çıkardığı ifade edildi. Bunlardan ilki, nükleer program kapsamında uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi. İkinci talep ise, Lübnan’daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların tamamen sona erdirilmesi.

TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Ancak habere göre, bu iki başlıkta hem ABD hem de İsrail ile henüz ortak bir zeminde buluşulabilmiş değil. Özellikle nükleer faaliyetler ve bölgesel güvenlik dengeleri konularında taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları sürüyor.

Diplomatik kaynaklar, müzakerelerin kırılgan bir süreçte ilerlediğini ve tarafların pozisyonlarında önemli esneklik göstermemesi halinde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına ulaşmanın zor olabileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
