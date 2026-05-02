Macron'un Ege mesajı ortalığı karıştırmıştı! Fransa geri adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Atina’da yaptığı ve Türkiye’ye dolaylı göndermeler içerdiği değerlendirilen açıklamaları diplomatik tartışma yarattı. Ege’de olası bir kriz senaryosunda Yunanistan’ın yanında duracaklarını söyleyen Macron’un sözleri Ankara’da tepkiyle karşılanırken, Paris’ten gelen yeni açıklama ifadelerin “Türkiye’ye yönelik olmadığı” yönünde oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 25 Nisan’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da Başbakan Kiriakos Miçotakis ile birlikte katıldığı açık oturumda yaptığı açıklamalar, Avrupa-Türkiye hattında yeni bir diplomatik tartışmayı beraberinde getirdi.

Macron, burada yöneltilen bir soru üzerine Ege Denizi’ndeki olası bir gerilim senaryosuna değinerek, Fransa’nın müttefiki olan Yunanistan’ın egemenliğine yönelik bir tehdit oluşması durumunda “gereken adımları atacaklarını” ifade etti. Açık şekilde herhangi bir ülke ismi vermese de, sözlerinin Türkiye’ye gönderme içerdiği yorumları kısa sürede uluslararası basına yansıdı.

TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Macron konuşmasında, “Müttefiklik ve dayanışma güven üzerine kurulur. Bir saldırı ya da egemenlik ihlali söz konusu olduğunda Avrupa ortaklarımızla birlikte hareket ederiz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar Atina’da güçlü bir destek mesajı olarak yorumlanırken, Ankara cephesinde ise tepkiyle karşılandı.

AÇIKLAMALARA DÜZELTME GELDİ

Tartışmaların büyümesi üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı devreye girerek açıklamaları netleştirme ihtiyacı duydu. Bakanlık sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede Macron’un sözlerinin belirli bir ülkeyi hedef almadığını savundu.

Sözcü, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ilkesel bir çerçevede değerlendirilmelidir. Bir Avrupa ülkesinin egemenliğine yönelik herhangi bir saldırı durumunda, tüm müttefiklerimiz için ortak tavır geçerlidir” ifadelerini kullandı. Confavreux ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine destek verdiklerini vurguladı.

ANKARA'YA MESAJ MI?

Öte yandan Yunan medyasında Macron’un açıklamaları “Ankara’ya net mesaj” şeklinde yorumlanırken, Fransa Dışişleri bu yorumlara ilişkin doğrudan değerlendirme yapmaktan kaçındı. Sözcü, “Basın analizleri hakkında yorum yapma görevimiz yok” diyerek tartışmalara mesafe koydu.

YUNANİSTAN-FRANSA İŞ BİRLİĞİ

Krizin arka planında ise Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan ve karşılıklı savunma yükümlülüklerini içeren stratejik iş birliği anlaşmasının süresinin uzatılması bulunuyor. Söz konusu anlaşma, iki ülkenin askeri ve güvenlik alanındaki yakınlaşmasını daha da güçlendirmiş durumda.

Diplomatik çevreler, Macron’un açıklamalarının NATO içinde hassas dengeleri yeniden gündeme getirdiğini ve Türkiye-Fransa ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

