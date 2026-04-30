Macron'un küstah açıklamalarına MSB'den flaş yanıt

Macron'un küstah açıklamalarına MSB'den flaş yanıt
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinin ve özellikle Macron'un Yunanistan'da yaptığı Türkiye’ye yönelik son açıklamalara ve Güney Kıbrıs’a yönelik askerî plan iddialarına sert tepki göstererek, bu adımların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve Türkiye’nin güvenlik konusundaki kararlılığının değişmeyeceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son günlerde Avrupa’da bazı siyasi ve askerî çevrelerden gelen Türkiye karşıtı açıklamaları yakından takip ettiğini belirterek, bu söylemlerin müttefiklik ruhu ve NATO dayanışmasıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolüne yönelik değerlendirmelerin gerilimi artırdığına dikkat çekilirken, özellikle NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’dan gelen senaryo bazlı çıkışların bölgesel barışa zarar verme riski taşıdığı vurgulandı. Türkiye’nin, kendisini hedef alan hiçbir askerî veya siyasi oluşuma karşı pasif kalmayacağı mesajı da net şekilde dile getirildi.

MSB'DEN HATIRLATMA GELDİ

Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının dikkatle takip edildiğini vurgulayarak şunları aktardı:

"Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır.

Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

"KIBRIS ADASI'NIN GÜVENLİĞİ ANLAŞMALARLA BELİRLENMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler için ise şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir.

Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir.

Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

