Macron Yunanistan’a Türkiye’ye karşı ittifak sözü verdi

Macron, Türkiye'den kaynaklanabilecek olası bir "tehdit" halinde Fransa'nın Yunanistan'a destek vereceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, egemenliğinin riske girmesi halinde Yunanistan'ın yanında olacakları sözünü verdi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Macron, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Macron, Türkiye’den gelebilecek muhtemel bir “tehdit” karşısında Fransa’nın Yunanistan’ın yanında yer alacağını ifade etti.

Kendi kendini savunması konusunda Avrupa'nın öz güven duyması ve kendi gündemini oluşturması gerektiğini belirten Macron'a "Yunanistan'ın egemenliğine Ege'de meydan okunması halinde" Fransa'nın ne yapacağı soruldu.

"BİZ BURADA OLACAĞIZ"

Macron, "Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs'ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, (dostunun) yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız." cevabını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Fransa ile 2021’de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yenileneceğini söyledi. Miçotakis, savunma alanında daha fazla ve daha akıllı harcama yapılması gerektiğini belirtti.

Miçotakis, Macron ile görüşmesinde Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin serbest olması ve herhangi bir ödemeye tabi olmaması gerektiğine ilişkin fikrini de dile getirdi. (AA)

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Dünya
Mars’ta tarihi keşif! Yaşamın yapı taşları bulundu
Mars’ta tarihi keşif! Yaşamın yapı taşları bulundu
Kolombiya'da bombalı saldırı: 5'i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da bombalı saldırı: 5'i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti