Belçika’ya ait askeri uçağa ateş açıldı

Belçika basını, Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait “A400M” tipi askeri nakliye uçağının 19 Nisan’da Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

15’inci Hava Ulaştırma Filosu’na bağlı uçağın, Birleşmiş Milletler (BM) görevi kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri Port-au-Prince’e taşıdığı, askerlerin indirilmesinin ardından ise uçağın Santo Domingo’ya geri döndüğü belirtildi.

İKİ KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

Uçuşun ardından yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi. Uçağın Port-au-Prince’e iniş öncesinde hedef alındığının değerlendirildiği ve güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı belirtildi. Belçika Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, nedenine ilişkin açıklama ise yapılmadı. (DHA)