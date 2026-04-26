Mars’ta tarihi keşif! Yaşamın yapı taşları bulundu

Mars'ta bilim dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşif yapıldı. Mars yüzeyinden alınan kaya örneğinde, yaşamın temel yapı taşları olarak değerlendirilen 3,5 milyar yıllık organik moleküller tespit edildi.

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği bir deneyle gezegenden bir kaya örneği aldı.

Özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırılan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller tespit edildi. Uzmanlar, moleküllerin en az yedi tanesinin Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden olduğunu aktardı.

3,5 MİLYAR YIL BOYUNCA BOZULMADAN KALMIŞ

Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams ve ekibi, bu moleküllerin 3,5 milyar yıl boyunca Mars'ın sert radyasyon ortamına rağmen bozulmadan kaldığını söyledi.

Bu keşfin, Mars'ın sadece geçmişte yaşanabilir olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu doğruladığı ifade edildi.

Araştırmanın en önemli noktalarından birinin, ‘azot heterosiklleri’ olarak bilinen yapıların keşfi olduğu da belirtildi. (DHA)

