Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Kutch bölgesindeki Panandhro Linyit Madeni'nde rutin çalışmalar sırasında olağandışı bir bulguya rastlandı. Araştırmacılar Debajit Datta ve Sunil Bajpai, maden sahasında tesadüfen ortaya çıkan fosilleşmiş omurga kemiklerini inceledi. 27 adet iyi korunmuş kemiğin analizi, daha önce bilinmeyen devasa bir yılan türünü gün yüzüne çıkardı. Bulgular Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

EFSANEYLE YARIŞAN BİR DEV

Yeni tür, Hint mitolojisinde Şiva ile özdeşleşen efsanevi yılan, Naga'ların kralı Vasuki'nin adını aldı. Türün tam adı olan Vasuki indicus, bulunduğu ülkeye de gönderme yapıyor.

Araştırmacılar, omurgaların boyutlarına ve yapısına bakarak yılanın 11 ila 15 metre uzunluğa ulaşabildiğini hesapladı. Bu ölçek, bilim dünyasının şimdiye kadar kayıt altına aldığı en büyük yılan olan Titanoboa ile aynı aralığa denk geliyor. Araştırma raporunda bu benzerlik doğrudan dile getirildi: "Vasuki indicus, efsanevi Titanoboa ile rekabet edebilecek kadar büyük bir devdir."

YAVAŞ AMA GÜÇLÜ

Bulunan omurgalar 37,5 ila 62,7 milimetre uzunlukta, 62,4 ila 111,4 milimetre genişliğindeydi. Bazı kemiklerin hala birbirine bağlı halde korunmuş olması, fosilin tam büyüklüğüne ulaşmış yetişkin bir yılana ait olduğunu kanıtlıyor.

Kalın ve silindirik gövde yapısı, bu yılanın hızlı hareket etmediğine işaret ediyor. Araştırmacılar, Vasuki indicus'un modern anakondalara benzer biçimde pusuya yatarak avladığını düşünüyor.

HİNDİSTAN'DAN AVRUPA'YA UZANAN SOY

Vasuki indicus, Geç Kretase'den Geç Pleistosen'e kadar yaklaşık 100 milyon yıl boyunca yeryüzünde var olan ama artık soyu tükenmiş olan Madtsoiidae ailesine dahil ediliyor.

Araştırmacılar, bu türün Hint yarımadasına özgü bağımsız bir evrim çizgisi izlediğini ve buradan Güney Avrupa ile Afrika'ya yayılmış olabileceğini öne sürüyor. Yılanın yaşadığı Orta Eosen dönemi, yaklaşık 47 milyon yıl öncesine karşılık geliyor.