Hamaney sahneye geri döndü! "Hürmüz'de yeni bir dönem başlıyor"

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, uzun süredir kamuoyunda görünmediği dönemin ardından Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Devlet medyasına yansıyan mesajlarda bölge için “ABD’siz yeni bir dönem” vurgusu öne çıktı.

İran'dan ABD'ye abluka çıkışı: Baskı girişimleri başarısızlığa mahkumİran'dan ABD'ye abluka çıkışı: Baskı girişimleri başarısızlığa mahkum

İran devlet medyasının aktardığına göre Hamaney, Körfez bölgesinde yeni bir sürecin başlayacağını belirterek, “Basra Körfezi için yeni bir sayfa açılmak üzere” ifadelerini kullandı. Dini lider, bölgenin geleceğinin ABD’nin varlığı olmadan daha “parlak ve istikrarlı” olacağını savundu.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ"

Açıklamalarda İran ile Körfez ülkelerinin ortak bir kaderi paylaştığı vurgulanırken, dış müdahalelere yönelik sert ifadeler de dikkat çekti. Hamaney, “kötü niyetli yabancı aktörlerin yerinin suların derinlikleri olduğu” şeklinde çarpıcı bir mesaj verdi.

Bölgesel güvenlik konusunda da İran’ın rolüne işaret eden Hamaney, Tahran’ın Körfez’de güvenliği sağlama ve su yollarının kötüye kullanılmasını engelleme sorumluluğu üstleneceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

Hürmüz Boğazı’na dair değerlendirmelerde ise “yeni bir yönetim anlayışı” mesajı öne çıktı. Bu yaklaşımın Körfez ülkeleri için huzur, ekonomik ilerleme ve ortak fayda getireceği iddia edildi.

Açıklamalar, bölgedeki güç dengelerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, mesajların önümüzdeki günlerde uluslararası diplomasi gündeminde geniş yankı bulması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Hürmüz’de çıkmaz derinleşiyor: AB’den ‘Kısa vadede çözüm yok’ uyarısı
Hürmüz’de çıkmaz derinleşiyor: AB’den ‘Kısa vadede çözüm yok’ uyarısı
ABD vizesinde yeni dönem: O iki soruya ‘evet’ derseniz kapı kapanıyor!
ABD vizesinde yeni dönem: O iki soruya ‘evet’ derseniz kapı kapanıyor!
Baba ve kızı 200 sahte tabloyla 2 milyon doları vurdu: 20 yıl yatacaklar
Baba ve kızı 200 sahte tabloyla 2 milyon doları vurdu: 20 yıl yatacaklar