Hamaney sahneye geri döndü! "Hürmüz'de yeni bir dönem başlıyor"

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, uzun bir sessizliğin ardından yaptığı açıklamalarla Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi.

İran devlet medyasının aktardığına göre Hamaney, Körfez bölgesinde yeni bir sürecin başlayacağını belirterek, “Basra Körfezi için yeni bir sayfa açılmak üzere” ifadelerini kullandı. Dini lider, bölgenin geleceğinin ABD’nin varlığı olmadan daha “parlak ve istikrarlı” olacağını savundu.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ"

Açıklamalarda İran ile Körfez ülkelerinin ortak bir kaderi paylaştığı vurgulanırken, dış müdahalelere yönelik sert ifadeler de dikkat çekti. Hamaney, “kötü niyetli yabancı aktörlerin yerinin suların derinlikleri olduğu” şeklinde çarpıcı bir mesaj verdi.

Bölgesel güvenlik konusunda da İran’ın rolüne işaret eden Hamaney, Tahran’ın Körfez’de güvenliği sağlama ve su yollarının kötüye kullanılmasını engelleme sorumluluğu üstleneceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

Hürmüz Boğazı’na dair değerlendirmelerde ise “yeni bir yönetim anlayışı” mesajı öne çıktı. Bu yaklaşımın Körfez ülkeleri için huzur, ekonomik ilerleme ve ortak fayda getireceği iddia edildi.

Açıklamalar, bölgedeki güç dengelerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, mesajların önümüzdeki günlerde uluslararası diplomasi gündeminde geniş yankı bulması bekleniyor.