Hürmüz’de çıkmaz derinleşiyor: AB’den ‘Kısa vadede çözüm yok’ uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya’da gerçekleştirilen Nordik-Baltık Sekizlisi Dışişleri Bakanları toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı’nda süren krizin kısa vadede çözüme kavuşmasının zor olduğunu dile getiren Kallas, mevcut durumun sadece bölgeyi değil küresel ekonomiyi de derinden etkilediğini söyledi.

Kallas, “Hürmüz Boğazı’ndaki çıkmazdan hızlı bir çıkış görünmüyor ve bunun sonuçları her alanda olumsuz, küresel ekonomi sarsılıyor” diyerek enerji piyasalarındaki dalgalanmanın etkilerine işaret etti. Artan petrol fiyatlarının Rusya’ya ek gelir sağladığını belirten Kallas, aynı zamanda ABD’nin İskandinav ve Baltık ülkelerine yönelik silah sevkiyatlarında gecikmeler yaşandığını ifade etti.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

AB ülkelerinin İran’a yönelik deniz taşımacılığı kısıtlamaları nedeniyle yeni yaptırımlar konusunda uzlaştığını açıklayan Kallas, Avrupa’nın özellikle deniz operasyonlarıyla enerji ve ticaret akışının yeniden sağlanmasına katkı sunabileceğini vurguladı. İran’ın nükleer ve füze programlarının yanı sıra bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin de gündemin üst sıralarında kalacağını söyledi.

Ukrayna’ya verilen desteğin süreceğini belirten Kallas, AB’nin mali yardımlar ve yaptırımlar aracılığıyla Kiev’in yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. Rusya’nın savaş hedeflerine ulaşmakta zorlandığını savunan Kallas, buna rağmen Moskova’nın uzun vadede Avrupa güvenliği açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.

"AVRUPA SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRMALI"

Kallas, “Putin’in bir noktada NATO’yu test etmeye cesaret edip etmeyeceği tamamen bize bağlı. Caydırıcılık, inandırıcıysa işe yarar, zayıflık göstermek sadece saldırganlığı teşvik eder” ifadelerini kullanarak Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda savunma harcamalarının artırılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve açıkların kapatılması gerektiğini belirtti.

Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi, savaş suçlarının hesap vermesi ve uluslararası izolasyonun sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Kallas, Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını korumaya yönelik adımların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. (AA)