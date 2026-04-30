Aşırı sağ liderden çarpıcı çıkış: Cezayir'e bağımsızlığını biz verdik, şimdi onların sırası

Fransa’da muhalefetin önde gelen isimlerinden Jordan Bardella, katıldığı BFMTV yayınında gündeme damga vuran değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında özellikle Cezayir ile ilişkiler üzerinden sert bir dil kullanan Bardella, iki ülke arasındaki tarihi sürece farklı bir perspektiften yaklaşarak tartışma yarattı.

Bardella, Cezayir yönetiminin politikalarını eleştirirken, ülkenin Fransa karşıtlığı üzerinden varlık gösterdiğini iddia etti. Bardella'nın "Cezayir rejiminin şunu anlamasını istiyorum: Cezayir'e bağımsızlığını biz verdik, şimdi de onların bize bağımsızlığımızı geri vermesi gerekiyor" ifadeleri, Cezayir Savaşı bağlamında gerçeklerin göz ardı edildiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Açıklamalarında göç konusuna da değinen Bardella, Fransa’da yasal statüsü bulunmayan Cezayir vatandaşlarının geri kabul edilmesi gerektiğini savundu. Bu söylem, ülkenin göç politikalarının yeniden sertleşebileceğine dair yorumlara neden oldu.

ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN MASADA

İç politikaya ilişkin mesajlar da veren Bardella, Fransa’da uzun süredir uygulanan haftalık 35 saatlik çalışma sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Mevcut düzenlemenin iş gücü piyasasında esnekliği azalttığını ileri süren siyasetçi, sektör bazlı farklı uygulamaların gündeme gelebileceğini belirtti.

Bardella’ya göre bazı alanlarda haftalık çalışma süresi 37 saate kadar çıkarılabilir. Bu yaklaşım, işveren ve çalışan dengesi açısından yeni tartışmaların kapısını aralayacak gibi görünüyor.

MACRON’A SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimini de hedef alan Bardella, mevcut politik çizgiyi “farklı bir sosyalizm biçimi” olarak nitelendirdi. Bu sözler, Fransa’daki ideolojik ayrışmanın daha da keskinleştiğine işaret ediyor.

ABD VE İRAN MESAJI

Uluslararası gelişmelere de değinen Bardella, ABD Başkanı Donald Trump hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD yönetiminin dış politikadaki tutarsızlıklarının müttefikler nezdinde güven kaybına yol açtığını savundu.

İran konusuna da değinen Bardella, İran yönetimine karşı eleştirel bir tutum sergilese de askeri müdahaleye karşı çıktı. Avrupa ülkelerinin doğrudan sahaya inmemesi gerektiğini belirten siyasetçi, diplomatik çözümlerin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.