Aşırı sağ liderden çarpıcı çıkış: Cezayir'e bağımsızlığını biz verdik, şimdi onların sırası

Yayınlanma:
Fransa’da aşırı sağın yükselen ismi Jordan Bardella, Cezayir’den çalışma saatlerine, ABD politikalarından İran gerilimine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bardella’nın sözleri hem iç politikada hem de uluslararası arenada tartışma yaratacak nitelikte.

Fransa’da muhalefetin önde gelen isimlerinden Jordan Bardella, katıldığı BFMTV yayınında gündeme damga vuran değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında özellikle Cezayir ile ilişkiler üzerinden sert bir dil kullanan Bardella, iki ülke arasındaki tarihi sürece farklı bir perspektiften yaklaşarak tartışma yarattı.

Macron'un küstah açıklamalarına MSB'den flaş yanıtMacron'un küstah açıklamalarına MSB'den flaş yanıt

Bardella, Cezayir yönetiminin politikalarını eleştirirken, ülkenin Fransa karşıtlığı üzerinden varlık gösterdiğini iddia etti. Bardella'nın "Cezayir rejiminin şunu anlamasını istiyorum: Cezayir'e bağımsızlığını biz verdik, şimdi de onların bize bağımsızlığımızı geri vermesi gerekiyor" ifadeleri, Cezayir Savaşı bağlamında gerçeklerin göz ardı edildiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Açıklamalarında göç konusuna da değinen Bardella, Fransa’da yasal statüsü bulunmayan Cezayir vatandaşlarının geri kabul edilmesi gerektiğini savundu. Bu söylem, ülkenin göç politikalarının yeniden sertleşebileceğine dair yorumlara neden oldu.

ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN MASADA

İç politikaya ilişkin mesajlar da veren Bardella, Fransa’da uzun süredir uygulanan haftalık 35 saatlik çalışma sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Mevcut düzenlemenin iş gücü piyasasında esnekliği azalttığını ileri süren siyasetçi, sektör bazlı farklı uygulamaların gündeme gelebileceğini belirtti.

Bardella’ya göre bazı alanlarda haftalık çalışma süresi 37 saate kadar çıkarılabilir. Bu yaklaşım, işveren ve çalışan dengesi açısından yeni tartışmaların kapısını aralayacak gibi görünüyor.

MACRON’A SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimini de hedef alan Bardella, mevcut politik çizgiyi “farklı bir sosyalizm biçimi” olarak nitelendirdi. Bu sözler, Fransa’daki ideolojik ayrışmanın daha da keskinleştiğine işaret ediyor.

ABD VE İRAN MESAJI

Uluslararası gelişmelere de değinen Bardella, ABD Başkanı Donald Trump hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD yönetiminin dış politikadaki tutarsızlıklarının müttefikler nezdinde güven kaybına yol açtığını savundu.

İran konusuna da değinen Bardella, İran yönetimine karşı eleştirel bir tutum sergilese de askeri müdahaleye karşı çıktı. Avrupa ülkelerinin doğrudan sahaya inmemesi gerektiğini belirten siyasetçi, diplomatik çözümlerin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Dünya
Cadılar Bayramı partisinde dehşet! 36 yaşındaki model sokak ortasında öldürüldü
Cadılar Bayramı partisinde dehşet! 36 yaşındaki model sokak ortasında öldürüldü
İran'dan "abluka işlemiyor" mesajı: Hürmüz'de petrol akışı devam ediyor
İran'dan "abluka işlemiyor" mesajı: Hürmüz'de petrol akışı devam ediyor