ABD vizesinde yeni dönem: O iki soruya ‘evet’ derseniz kapı kapanıyor!

ABD vizesinde yeni dönem: O iki soruya ‘evet’ derseniz kapı kapanıyor!
ABD’ye seyahat etmek isteyen milyonlarca kişi için vize sürecinde dikkat çeken yeni bir dönem başlıyor. Donald Trump yönetimi, başvuru sahiplerine artık doğrudan sığınma niyetini sorgulayan iki kritik soru yöneltilmesini zorunlu hale getiriyor.

ABD yönetimi, göç politikalarında tartışma yaratacak yeni bir uygulamayı devreye alıyor. CNN tarafından ortaya çıkarılan diplomatik yazışmalara göre, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmen olmayan vize başvuru sahipleri artık konsolosluk görüşmelerinde yeni bir sorgulamadan geçecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği talimat doğrultusunda, turist, öğrenci ve geçici işçi vizelerine başvuran kişilerden iki kritik soruya yanıt vermeleri istenecek. Bu sorular, başvuru sahiplerinin kendi ülkelerinde zulüm görüp görmediklerini ve geri dönmeleri halinde böyle bir riskten korkup korkmadıklarını doğrudan hedef alıyor.

"HAYIR" YANITI VERİLMELİ

Diplomatik yazışmada yer alan ifadelere göre, konsolosluk görevlilerinin vize sürecini sürdürebilmesi için başvuru sahiplerinin her iki soruya da açık bir şekilde “hayır” yanıtı vermesi gerektiği belirtildi. Talimatta şu ifadeler dikkat çekiyor:

“Konsolosluk görevlileri, seyahat amaçlarını yanlış beyan eden vize başvuru sahiplerinin göçmenlik sistemini suistimal etmelerini engellemelidir; buna, Amerika Birleşik Devletleri'ne vardıklarında sığınma talebinde bulunmak amacıyla göçmen olmayan vize almaya çalışanlar da dahildir.”

İNCELEMELER ARTIYOR

Yeni düzenleme, ABD’nin son dönemde göç ve güvenlik politikalarında attığı daha geniş adımların bir parçası olarak değerlendirildi. Ocak ayında 75 ülke için göçmen vizesi işlemlerinin askıya alınması ve özellikle öğrenci vizelerinde güvenlik incelemelerinin artırılması da bu sürecin önemli halkaları arasında yer aldı.

Uzmanlara göre bu adım, sığınma başvurularını daha başvuru aşamasında filtrelemeyi amaçlarken, insan hakları savunucuları uygulamanın gerçek mağdurların beyanlarını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

